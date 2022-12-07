«Роснефть» за 9 месяцев получила рекордные выручку и EBITDA

«Роснефть» за 9 месяцев получила рекордные выручку и EBITDAДоля стран Азии в экспорте нефти компании в III квартале достигла 77%
Выручка «Роснефти» по МСФО в январе - сентябре 2022 г. выросла в годовом выражении на 15,7% до 7,2 трлн руб., показатель EBITDA увеличился на 21,8% до 2 трлн руб., сообщила компания 7 декабря. Показатели стали рекордными в истории компании за девять месяцев, отметили в «Роснефти».
Чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, за 9 месяцев составила 591 млрд руб. «Динамика чистой прибыли была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов», — отметили в «Роснефти». В отчетности поясняется, что наибольшее негативное влияние на прибыль в III квартале оказала передача активов «Роснефти» в Германии во внешнее управление Федеральному сетевому агентству. В результате компания признала дополнительный убыток в 56 млрд руб., а объем денежных средств сократился на 76 млрд руб. При этом вложения компании в активы в Германии превысили $5 млрд.
В середине сентября 2022 г. правительство ФРГ решило передать под внешнее управление две «дочки» «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM). Им принадлежал контрольный пакет акций в крупном нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt (54,17%), доли в НПЗ MiRo (24%) и Bayernoil (28,57%). На эти предприятия приходится около 12% нефтепереработки в стране. Власти страны объяснили свое решение тем, что работа НПЗ якобы оказалась под угрозой из-за нежелания подрядчиков работать с «Роснефтью». В середине октября «Роснефть» подала иск в суд Лейпцига к правительству Германии.
В отчетности также говорится, что капитальные затраты компании в январе - сентябре 2022 г. выросли почти на 20% в годовом выражении и достигли рекордных 822 млрд руб. Такой рост, пояснили в компании, связан в основном с плановым увеличением инвестиций в проект «Восток Ойл». Уровень задолженности по предоплатам и финансовый долг «Роснефти» сократились на 17% по сравнению с началом 2022 г.
«В результате за девять месяцев 2022 г. компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта: поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей», — заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводит пресс-служба.
За январь - сентябрь 2022 г. компания нарастила добычу углеводородов на 2,2% в годовом выражении до 4,97 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.). в сутки. При этом добыча жидких углеводородов осталась на уровне 2021 г. и составила 3,81 млн барр./сутки. Добыча газа за 9 месяцев выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. до 1,16 млн барр. н. э. Доля газа в добыче углеводородов компании в январе - сентябре 2022 г. составила 23%, компания планирует довести показатель до 25%.
В отчетности «Роснефти» отмечается, что поставки нефти в страны дальнего зарубежья в январе - сентябре увеличились на 4,8% до 77,3 млн т, а экспорт в страны Азии вырос примерно на треть и составил 52,4 млн т. В III квартале доля азиатских стран в структуре экспорта нефти в страны дальнего зарубежья составила рекордные 77%.
За девять месяцев «Роснефть» переработала 71 млн т нефти, из них в III квартале — 25,2 млн т. Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке вырос на 6,5% в годовом выражении, а в целом — на 3,3% год к году до 87 млн т.
По результатам первого полугодия 2022 г. «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль в 432 млрд руб., что стало историческим максимумом компании. В ноябре 2022 г. совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 20,39 руб. на акцию («Ведомости» писали об этом 14 ноября).
Сечин ранее заявлял, что дивиденды по итогам 2022 г. могут превысить показатель 2021 г., когда были выплачены рекордные 441,4 млрд руб., или 41,66 руб. на акцию. «Финансовые результаты за первое полугодие 2022 г. формируют надежную основу для выплат промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», — говорил главный исполнительный директор «Роснефти».
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что компания может направить на промежуточные дивиденды около 216 млрд руб. Выплата дивидендов в текущей геополитической и экономической ситуации вселяет уверенность в инвесторов относительно будущего компании, добавляет он. По данным Мосбиржи, утром 7 декабря акции «Роснефти» торговались по 332,5 руб. за бумагу.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что «Роснефти» удалось достичь рекордных финансовых показателей из-за роста цен на нефть в 2022 г. Из-за введения санкций, продолжает он, российским компаниям приходилось давать покупателям скидку на нефть, но у «Роснефти» много долгосрочных контрактов, в том числе с Китаем. Возможно, формула ценообразования в этих контрактах позволяла поддерживать цену на нефть компании, отмечает Юшков.
После усиления антироссийских санкций мировые котировки нефти начали стремительно расти. Максимум пришелся на начало марта, когда цена Brent приблизилась к $130/барр. Затем она постепенно снижалась и закрепилась на уровне $80-90/барр. По данным биржи ICE, 7 декабря февральские фьючерсы Brent торговались по $78,99/барр. После введения санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза (ЕС) российским компаниям пришлось перенаправлять нефть в Азию и давать покупателям дисконт к Brent. На пике он достигал $35/барр., а осенью закрепился на уровне в $25.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман говорит, что в апреле - мае «Роснефть» столкнулась с необходимостью оперативно перенаправить поставки из Европы в Азию. Но в последующие месяцы эти проблемы решались, что позволило компании восстановить добычу жидких углеводородов, уточнил аналитик. По мнению Кауфмана, в IV квартале добыча «Роснефти» продолжит расти. Сложности, по его мнению, предстоит решать не ранее февраля 2023 г., когда вступит в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефтепродуктов из России.
Также «Роснефть» сообщила, что за январь - сентябрь 2022 г. снизила коэффициент событий производственной безопасности PSER-1 более чем на 20% по сравнению с базовым уровнем 2021 г. (компания планирует достичь нулевой аварийности к 2030 г. или ранее). В рамках программы по ликвидации экологического «исторического наследия» «Роснефть» рекультивировала 107 га загрязненных земель. Рекультивировать все «историческое наследие» планируется к 2035 г. или ранее.