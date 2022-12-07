«Роснефть» за 9 месяцев получила рекордные выручку и EBITDA

В середине сентября 2022 г. правительство ФРГ решило передать под внешнее управление две «дочки» «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM). Им принадлежал контрольный пакет акций в крупном нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt (54,17%), доли в НПЗ MiRo (24%) и Bayernoil (28,57%). На эти предприятия приходится около 12% нефтепереработки в стране. Власти страны объяснили свое решение тем, что работа НПЗ якобы оказалась под угрозой из-за нежелания подрядчиков работать с «Роснефтью». В середине октября «Роснефть» подала иск в суд Лейпцига к правительству Германии.