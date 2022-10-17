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В правительстве Германии подтвердили получение иска от «Роснефти»

Компания оспаривает экспроприацию активов на $7 млрд, полагают эксперты
Дарья Савенкова
Rosneft Deutschland является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на территории Германии, на него приходится около 12% мощностей страны / Reuters

Министерство экономики и защиты климата Германии приняло к сведению иск «Роснефти» к правительству страны. Об этом заявил Reuters 14 октября пресс-секретарь министерства. Иск был подан после того, как 16 сентября правительство ФРГ передало две «дочки» «Роснефти» в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (Bundesnetzagentur) Германии.

В минэкономики ФРГ заявили, что доверительное управление было введено в соответствии с законом об энергетической безопасности. «Причиной этого является угроза работе энергоснабжения и надвигающееся ухудшение безопасности поставок», – сказал представитель ведомства информагентству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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