В правительстве Германии подтвердили получение иска от «Роснефти»

Министерство экономики и защиты климата Германии приняло к сведению иск «Роснефти» к правительству страны. Об этом заявил Reuters 14 октября пресс-секретарь министерства. Иск был подан после того, как 16 сентября правительство ФРГ передало две «дочки» «Роснефти» в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (Bundesnetzagentur) Германии.