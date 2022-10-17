В правительстве Германии подтвердили получение иска от «Роснефти»Компания оспаривает экспроприацию активов на $7 млрд, полагают эксперты
Министерство экономики и защиты климата Германии приняло к сведению иск «Роснефти» к правительству страны. Об этом заявил Reuters 14 октября пресс-секретарь министерства. Иск был подан после того, как 16 сентября правительство ФРГ передало две «дочки» «Роснефти» в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (Bundesnetzagentur) Германии.
В минэкономики ФРГ заявили, что доверительное управление было введено в соответствии с законом об энергетической безопасности. «Причиной этого является угроза работе энергоснабжения и надвигающееся ухудшение безопасности поставок», – сказал представитель ведомства информагентству.
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