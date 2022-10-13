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«Роснефть» подала в суд на правительство ФРГ из-за утраты активов

Ведомости

«Роснефть» подала в суд на правительство Германии из-за того, что оно передало активы компании в стране — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH — под управление Федерального сетевого агентства (местного регулятора), сообщает Handelsblatt со ссылкой на юридическую компанию Malmendier.

Иск был подан в федеральный административный суд в Лейпциге в четверг, 13 октября.  

«Роснефть» в иске настаивает на том, что действия немецкого правительства не имеют юридического обоснования, потому что компания продолжает поставлять энергоресурсы в Германию.

«На сегодняшний день "Роснефть" полностью выполняет свои обязательства по поставкам сырой нефти, сбоев в поставках и сбоях в работе нет», — подчеркнули в «Роснефти», добавив, что компания выполняет свои обязательства, невзирая на геополитическую обстановку.

Ранее в сентябре правительство ФРГ передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH в управление местного регулятора. В министерстве экономики Германии пояснили, что таким образом власти хотели обеспечить безопасность трех НПЗ — в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау — на фоне якобы возникшей «угрозы безопасности энергоснабжения». Однако позже канцлер Германии Олаф Шольц назвал это решение политическим.

В «Роснефти» в ответ заявили, что видят в решении правительства ФРГ «нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», пообещав обжаловать решение немецких властей в судебном порядке.

Ранее по теме: Прощание с нефтью: как проходила «экспроприация» активов «Роснефти» в Германии

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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