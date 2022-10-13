«Роснефть» подала в суд на правительство ФРГ из-за утраты активов
Иск был подан в федеральный административный суд в Лейпциге в четверг, 13 октября.
«Роснефть» в иске настаивает на том, что действия немецкого правительства не имеют юридического обоснования, потому что компания продолжает поставлять энергоресурсы в Германию.
«На сегодняшний день "Роснефть" полностью выполняет свои обязательства по поставкам сырой нефти, сбоев в поставках и сбоях в работе нет», — подчеркнули в «Роснефти», добавив, что компания выполняет свои обязательства, невзирая на геополитическую обстановку.
Ранее в сентябре правительство ФРГ передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH в управление местного регулятора. В министерстве экономики Германии пояснили, что таким образом власти хотели обеспечить безопасность трех НПЗ — в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау — на фоне якобы возникшей «угрозы безопасности энергоснабжения». Однако позже канцлер Германии Олаф Шольц назвал это решение политическим.
В «Роснефти» в ответ заявили, что видят в решении правительства ФРГ «нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», пообещав обжаловать решение немецких властей в судебном порядке.