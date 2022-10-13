«Роснефть» подала в суд на правительство ФРГ из-за утраты активов

Ранее в сентябре правительство ФРГ передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH в управление местного регулятора. В министерстве экономики Германии пояснили, что таким образом власти хотели обеспечить безопасность трех НПЗ — в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау — на фоне якобы возникшей «угрозы безопасности энергоснабжения». Однако позже канцлер Германии Олаф Шольц назвал это решение политическим.