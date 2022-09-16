«Роснефть» обвинила Германию в захвате своих активов

Как пояснили в пресс-службе, «Роснефть» выполнила все требования немецкого регулятора и прозрачно работала на рынке. Rosneft Deutschland осуществляла поставки нефтепродуктов в полном объеме. Общий объем инвестиций «Роснефти» в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 млрд евро, также планировались дополнительные инвестиции, в том числе для реализации «зеленых» проектов, отметили в «Роснефти».