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Бизнес

«Роснефть» обвинила Германию в захвате своих активов

Ведомости

Решение властей Германии передать активы «Роснефти» в стране — компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH — под управление Федерального сетевого агентства (местного регулятора) является незаконным захватом активов, сообщили в пресс-службе российской компании.

«Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов», — заявили в компании.

В сообщении также указано, что «Роснефть» примет меры для защиты акционеров, включая обращение в суд, поскольку речь идет о безвозвратной утрате активов.

В «Роснефти» подчеркнули, что видят в решении правительства ФРГ «нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности». 

Как пояснили в пресс-службе, «Роснефть» выполнила все требования немецкого регулятора и прозрачно работала на рынке. Rosneft Deutschland осуществляла поставки нефтепродуктов в полном объеме. Общий объем инвестиций «Роснефти» в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 млрд евро, также планировались дополнительные инвестиции, в том числе для реализации «зеленых» проектов, отметили в «Роснефти».

Ранее сегодня правительство ФРГ передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH в управление местного регулятора, сообщал ТАСС. В министерстве экономики Германии пояснили, что таким образом власти хотели обеспечить безопасность трех НПЗ — в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау на фоне якобы возникшей «угрозы безопасности энергоснабжения». Однако позже канцлер Германии Олаф Шольц назвал это решение политическим.

Rosneft Deutschland является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на территории Германии, на него приходится около 12% мощностей страны. В то же время НПЗ в Шведте полностью зависит от поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», отмечает агентство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных