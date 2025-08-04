Сеть «Красное и белое» не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области
Сеть магазинов «Красное и белое» не подтвердила информацию о прекращении работы в Вологодской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
О прекращении работы заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Он сказал, что действие лицензии на продажу алкоголя было досрочно прекращено по инициативе самой компании, и это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя.
25 июля в Вологодской области запретили продавать алкоголь в 58 магазинах сети «Красное и белое». Филимонов подчеркнул, что сами магазины продолжают свою работу, однако реализация алкогольной продукции в них сейчас запрещена.
По данным губернатора, в начале года в Вологодской области работало 610 алкомаркетов. После вступления в силу новых ограничений 346 из них прекратили деятельность или перестали торговать спиртным.