Госзаказ может стать способом поддержки малого и среднего бизнеса

Поддержать малый и средний бизнес с помощью госзакупок попросил президента Владимира Путина председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов на встрече президента с бизнесом. Он предложил перенести на II квартал закупки у малого и среднего бизнеса, запланированные на второе полугодие, разрешить их авансирование до 50–75%, а также докапитализировать региональные фонды и организации, поддерживающие предпринимателей.