Госзаказ может стать способом поддержки малого и среднего бизнеса
Если правительство одобрит предложения самого бизнеса
Госзаказ в кризис выполняет две функции: обеспечить государство всем необходимым для борьбы с коронавирусом и поддержать экономику. Для решения первой задачи власти объявили режим закупок в чрезвычайной ситуации, но со второй чиновники пока не справляются.
Поддержать малый и средний бизнес с помощью госзакупок попросил президента Владимира Путина председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов на встрече президента с бизнесом. Он предложил перенести на II квартал закупки у малого и среднего бизнеса, запланированные на второе полугодие, разрешить их авансирование до 50–75%, а также докапитализировать региональные фонды и организации, поддерживающие предпринимателей.
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