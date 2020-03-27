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Госзаказ может стать способом поддержки малого и среднего бизнеса

Если правительство одобрит предложения самого бизнеса
Екатерина Мереминская
Малый и средний бизнес просит власти поддержать его рублем /Максим Стулов / Ведомости

Госзаказ в кризис выполняет две функции: обеспечить государство всем необходимым для борьбы с коронавирусом и поддержать экономику. Для решения первой задачи власти объявили режим закупок в чрезвычайной ситуации, но со второй чиновники пока не справляются.

Поддержать малый и средний бизнес с помощью госзакупок попросил президента Владимира Путина председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов на встрече президента с бизнесом. Он предложил перенести на II квартал закупки у малого и среднего бизнеса, запланированные на второе полугодие, разрешить их авансирование до 50–75%, а также докапитализировать региональные фонды и организации, поддерживающие предпринимателей.

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