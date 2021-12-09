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Путин поручит правительству оказать поддержку бездомным

Ведомости

Президент России Владимир Путин даст правительству поручение заняться оказанием помощи бездомным гражданам. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

С данным вопросом к президенту обратилась специальный корреспондент журнала «Эксперт» Марина Ахмедова. В частности, она предложила открыть больницу для бездомных, которая работала бы по ОМС.

«Будем обязательно этим заниматься, и соответствующее поручение правительству будет дано», — сказал Путин, отметив, что темпы исполнения требования также будут отслеживаться.

Вопрос бездомных в России президент назвал «очень чувствительным». Он подчеркнул, что «государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом с тем, чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, вне зависимости, почему это произошло».

«Если человек оказался на улице без средств к существованию, без медицинской помощи и без жилья — это, конечно, особый случай, требующий особого внимания со стороны всех власть придержащих», — резюмировал он.

По словам главы государства, ситуация с бездомными должна вызывать и вызывает у властей чувство стыда. Путин отметил, что необходимо выделить средства для решения данной проблемы, в том числе требуется построить несколько больниц для таких граждан в разных регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных