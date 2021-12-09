Путин поручит правительству оказать поддержку бездомным
Президент России Владимир Путин даст правительству поручение заняться оказанием помощи бездомным гражданам. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
С данным вопросом к президенту обратилась специальный корреспондент журнала «Эксперт» Марина Ахмедова. В частности, она предложила открыть больницу для бездомных, которая работала бы по ОМС.
«Будем обязательно этим заниматься, и соответствующее поручение правительству будет дано», — сказал Путин, отметив, что темпы исполнения требования также будут отслеживаться.
Вопрос бездомных в России президент назвал «очень чувствительным». Он подчеркнул, что «государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом с тем, чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, вне зависимости, почему это произошло».
«Если человек оказался на улице без средств к существованию, без медицинской помощи и без жилья — это, конечно, особый случай, требующий особого внимания со стороны всех власть придержащих», — резюмировал он.
По словам главы государства, ситуация с бездомными должна вызывать и вызывает у властей чувство стыда. Путин отметил, что необходимо выделить средства для решения данной проблемы, в том числе требуется построить несколько больниц для таких граждан в разных регионах.