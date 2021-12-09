Путин поручит правительству оказать поддержку бездомным

Вопрос бездомных в России президент назвал «очень чувствительным». Он подчеркнул, что «государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом с тем, чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, вне зависимости, почему это произошло».