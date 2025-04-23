Выдачи микрозаймов могут вырасти до 2,4 трлн рублей по итогам 2025 года

Выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в 2025 г. могут вырасти на 60% и достигнуть 2,4 трлн руб. против 1,5 трлн руб. годом ранее, ожидает «Эксперт РА». Но 70% всего объема новых выдач придется на банковские МФО, которые входят в состав групп различных финансовых компаний, в том числе банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов. В своем прогнозе агентство учитывает увеличение требований к капиталу банков и действие ограничений предельного значения полной стоимости кредита (ПСК; отражает финальный процент по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) банковской розницы во втором полугодии.