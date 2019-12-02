Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ. Регулятор в конце ноября разослал операторам платежных систем письмо, в котором обязал тех, кто не успел подписать договоры и завершить интеграцию с системой, с 3 декабря приостановить денежные переводы в страну.