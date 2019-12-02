Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России
Запуск в Таджикистане национального процессингового центра не приведет к приостановке денежных переводов из России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана. Представитель регулятора уточнил, что они уже заключили соглашение с платежными системами «Юнистрим» и «Вестерн Юнион», а также в ближайшее время подпишут соглашение с системой Contact.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ. Регулятор в конце ноября разослал операторам платежных систем письмо, в котором обязал тех, кто не успел подписать договоры и завершить интеграцию с системой, с 3 декабря приостановить денежные переводы в страну.
Таджикистан – второй по объему рынок денежных переводов из России. За 2018 г. объем денежных переводов без открытия счета составил $2,55 млрд. Банковские карты не смогут стать альтернативой переводам без открытия счета, отмечал «Коммерсантъ». По оценкам экспертов, они есть только у четверти жителей Таджикистана, а трудовые мигранты предпочитают не пользоваться картами.