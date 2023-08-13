Что происходило на российском фондовом рынке с 7 по 11 августа

Что происходило на российском фондовом рынке с 7 по 11 августаНа текущей неделе ожидаются отчеты «Алросы», «Татнефти», X5 Group и Halyk bank
Индекс Мосбиржи за неделю с 7 по 11 августа вырос на 2,04% до 3155,5 пункта. Это седьмая сессия подряд в плюсе. С начала года бенчмарк прибавил 46,5%.
Долларовый индекс РТС за прошедшую торговую неделю снизился на 1,46% до 1000,89 пункта. Как и на прошлой неделе на закрытии четверга бенчмарк показывал положительную динамику за четыре торговых дня (+0,2%). Но резко упал на 1,65% в пятницу. С начала года индекс прибавил всего 3,12%.
Доллар за торговую неделю окреп на 3,9% (3,75 руб.), до 99,43 руб., евро – на 3% (3,16 руб.), до 108,78 руб., юань – на 2,72% (36 коп.), до 13,695 руб.
Пять дней с 7 по 11 августа стали деcятой торговой неделей лета из 11, когда американская валюта крепла по отношению к рублю. Нацвалюта завершила неделю на очередных минимумах с марта 2022 г. после комментариев ЦБ о рыночном характере курса и его зависимости от экспортно-импортных операций. На неделе регулятор приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2023 г. Впрочем, этот фактор не смог поддержать рубль.
Главные события
Агрохолдинг «Русагро» 7 августа опубликовал результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г., продемонстрировав снижение выручки (-16% г/г) и скорректированной EBITDA (-48%). Аналитики посчитали отчет «нерадостным» и «невыразительным», даже несмотря на то, что компания улучшила показатели прибыли как за три месяца (7,8 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд руб. годом ранее), так и за полгода (в 28 раз).
Стоимость расписок агрохолдинга упала в день публикации отчетности на 1% до 1110,2 руб. Аналитики предупредили, что в III квартале динамика акций может быть отрицательной. Но отчетность за этот период, скорее всего, будет позитивной из-за роста курса доллара. Это вполне может развернуть тренд в расписках агрохолдинга.
Во вторник, 8 августа, совет директоров производителя морепродуктов «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды 16 руб. на акцию (дивдоходность на текущий момент составляет 2%). Рекомендацию должно утвердить собрание акционеров 12 сентября. За неделю бумаги компании выросли на 7,3% до 817,5 руб.
Также во вторник стало известно, что группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», завершила процедуру смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок (ГДР). 31 августа на внеочередном собрании акционеров пройдет голосование о перерегистрации компании. Предполагается, что офис переедет с Кипра в специальный административный район острова Октябрьский в Калининграде.
В среду, 9 августа, Сбербанк показал ожидаемо сильные результаты за июль 2023 г. по РСБУ: кредитный портфель вырос на 14% в годовом выражении, банк в июле выдал кредитов на 2,9 трлн руб. – новый рекорд. Котировки почти не среагировали на эту новость (+0,1%). Эксперты ожидают щедрых дивидендов по итогам года.
8 августа добытчик Polymetal объявил, что завершил перерегистрацию в Казахстане. На следующий день компания опубликовала сильные операционные результаты за 1 полугодие 2023 г.: выручка выросла на 25% в годовом выражении. Менеджмент пообещал выплатить дивиденды в конце 2023 г. Инвесторы ждут возобновления торгов расписками компании на Мосбирже.
В четверг, 10 августа, результаты опубликовала «Распадская». Чистая прибыль компании в первом полугодии сократилась в два раза до $314 млн. Стоимость акций экспортера за день упала на 1,3% до 372,3 руб. Из плюсов – планы на будущее. Компания налаживает связи с Индией, при этом у нее достаточно денег на счетах, чтобы выплатить дивиденды с потенциальной доходностью 6% за полгода. Однако, для их выплаты нужна редомициляция.
Производитель алкогольной продукции Beluga Group отчиталась по МСФО 10 августа. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла г/г на 35% до 3,04 млрд руб. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали рост в диапазоне 10-13%. Выручка производителя за 6 месяцев выросла на 14% до 47,9 млрд руб. Это на 0,5 п.п. выше, чем консенсус-прогноз аналитиков. Акции компании в день публикации отчетности выросли на 0,7% до 5691 руб.
Холдинг VK 10 августа раскрыл показатели первого полугодия 2023 г. по МСФО, показав увеличение выручки г/г на 36% до 57,3 млрд руб. Показатель на 2,3% превысил консенсус-прогноз опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Однако сократив убыток в шесть раз, до 8,8 млрд руб., компания так и не стала прибыльной.
10 августа «Магнит» сообщил, что завершил выкуп акций (16,6% всех выпущенных) у иностранных инвесторов в рамках тендерного предложения на 37, 4 млрд руб. Выкуп акций «Магнитом» создаст значительную стоимость для оставшихся акционеров, поскольку он осуществляется со значительным дисконтом к рыночной и справедливой стоимости, предполагает старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов. Возможность дополнительной покупки акций по той же цене, что и в рамках первоначального тендерного предложения, усилит эффект, поэтому он позитивно оценивает эту новость.
Также VK 11 августа принял решение о переезде с Британских островов в САР в Калининградской области. Расписки компании в этот день выросли на 1,6%. «Ведомости» в марте со ссылкой на источники писали, что менеджмент холдинга ведет переговоры с региональными властями о редомициляции. В день публикации новости стоимость бумаг VK выросла на 3%.
UC Rusal 11 августа предсказуемо слабо отчитался за первое полугодие 2023 г. Выручка упала на 16,9% г/г. EBITDA на 84%. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали подобных результатов. Учитывая внешние ограничения, с которыми столкнулась компания, и слабым мировым спросом на алюминий, перспективы компании и ее бумаг в ближайшие месяцы под вопросом.
В фокусе третьей недели августа
В понедельник, 14 августа, «Алроса» представит финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. В «ИК Велес капитал» ожидают, что выручка компании составит 156,2 млрд руб., EBITDA – 64,9 млрд руб. «Алроса» не раскрывает какую-либо информацию уже более года, однако по данным Кимберлийского процесса за 2022 г. и оперативной статистике GJEPC Индии можно предположить, что продажи алмазной продукции компании в прошлом и первой половине текущего года сохранились на достойном уровне, говорит ведущий аналитик «ИК Велес капитал» Василий Данилов.
Он полагает, что компания по итогам первого полугодия получит положительный свободный денежный поток, позволяющий осуществить промежуточные дивидендные выплаты. Но их размер оценить затруднительно по причине высокой волатильности показателя FCF и неопределенности относительно коэффициента дивидендных выплат, добавляет аналитик. Рекомендация «ИК Велес капитал» по бумагам «Алроса» находится на пересмотре.
14 августа совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о дивидендах. На следующий день компания опубликует результаты за первое полугодие по МСФО. «Татнефть», скорее всего, увеличит EBITDA и чистую прибыль в квартальном сопоставлении, так как средняя цена Urals во II квартале 2023 г. в 4533 руб./барр. на 27% превышала уровень I квартала, рассуждают аналитики инвестбанка «Синара».
15 августа также по МСФО отчитается крупнейший продовольственный ритейлер X5 Retail Group. Компания может продолжить опережать конкурентов по темпам роста, предполагают аналитики «Синары». Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова ожидает ослабление рентабельности EBITDA и чистой прибыли на фоне рекордно высоких показателей II квартала 2022 г. Тогда маржа EBITDA по МСФО-16 достигла 13,9% (+1 п.п.), чистой прибыли – 4,1% (+1,4 п.п.).
Halyk Bank в среду, 16 августа, опубликует отчетность за II квартал по МСФО. В «Синаре» прогнозируют ROE (рентабельность собственного капитала) на уровне 32% при чистой процентной марже в 6,1%, умеренном росте расходов и невысокой стоимости риска. Внимание аналитиков инвестбанка будет приковано к вопросам стратегического развития.