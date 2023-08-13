Что происходило на российском фондовом рынке с 7 по 11 августа

В четверг, 10 августа, результаты опубликовала «Распадская». Чистая прибыль компании в первом полугодии сократилась в два раза до $314 млн. Стоимость акций экспортера за день упала на 1,3% до 372,3 руб. Из плюсов – планы на будущее. Компания налаживает связи с Индией, при этом у нее достаточно денег на счетах, чтобы выплатить дивиденды с потенциальной доходностью 6% за полгода. Однако, для их выплаты нужна редомициляция.