VK в первом полугодии увеличил выручку по МСФО на 36%
Во II квартале рост выручки г/г на 33,5% до 29,98 млрд руб. также превысил ожидания некоторых аналитиков. В инвестбанке «Синара» и ИК «Велес капитал» прогнозировали, что показатель вырастет на 30%. В то время как представители «Солид брокера» и «Цифра брокера» ожидали во II квартале падение выручки.
Совокупный убыток за первое полугодие сократился на 44,7 млрд руб. и составил 8,8 млрд руб. В компании считают, что это обусловлено в том числе реструктуризацией и оптимизацией активов группы.
На фоне объявления финансовых результатов 10 августа стоимость депозитарных расписок компании в ходе торгов на Мосбирже снизилась на 4% до 750,6 руб. По состоянию на 10:37 мск они стоили 752 руб. (-3,84%). Рост стоимости бумаг с начала года составил 83%.
Как пояснили в холдинге, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% в годовом выражении до 35,1 млрд руб. При этом драйверами роста рекламного направления стали перформанс-форматы, которые выросли на 39% в годовом выражении, а также доходы от сегмента среднего и малого бизнеса, которые увеличились на 52%. С января по июнь также увеличилась выручка ключевого для VK сегмента «социальные сети и контентные сервисы». Рост составил 40% до 45 млрд руб. Рентабельность сегмента по EBITDA в отчетном периоде – 20%.
Согласно отчету, скорректированная EBITDA по итогам первого полугодия составила 3,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 6,8%. При этом произошло улучшение рентабельности в сегментах «образовательные технологии» и «технологии для бизнеса» (на 3,5 и 26,3 п. п. в годовом выражении соответственно).
По состоянию на конец июня 2023 г. пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории рунета. По итогам II квартала 2023 г. средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 76 млн пользователей. В этот период пользователи провели на 4% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель Time spent составил в среднем 3,3 млрд минут в день.