VK в первом полугодии увеличил выручку по МСФО на 36%

Как пояснили в холдинге, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% в годовом выражении до 35,1 млрд руб. При этом драйверами роста рекламного направления стали перформанс-форматы, которые выросли на 39% в годовом выражении, а также доходы от сегмента среднего и малого бизнеса, которые увеличились на 52%. С января по июнь также увеличилась выручка ключевого для VK сегмента «социальные сети и контентные сервисы». Рост составил 40% до 45 млрд руб. Рентабельность сегмента по EBITDA в отчетном периоде – 20%.