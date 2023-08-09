Чего ждать от финансовой отчетности VK за первое полугодие и II квартал

В «Синаре» соглашаются с прогнозами коллеги по выручки за полугодие (+34%). По мнению старшего аналитика инвестбанка Константина Белова, в сегменте «социальные сети и контентные сервисы» выручка вырастет на 33% г/г, до 23 млрд руб., «образовательные технологии» – на 22%, до 3,2 млрд руб. По его мнению, прибыльность останется относительно невысокой также ввиду масштабных инвестиций в новые сервисы. По итогам первого полугодия 2023 г. в «Синаре» прогнозируют скорректированный показатель EBITDA в 6,3 млрд руб. и рентабельность по нему на уровне 11,2%.