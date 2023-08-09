Чего ждать от финансовой отчетности VK за первое полугодие и II квартал

Чего ждать от финансовой отчетности VK за первое полугодие и II кварталГлавным ожиданием инвесторов остается более полное раскрытие показателей
Холдинг VK 10 августа планирует раскрыть результаты за II квартал и первое полугодие 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Именно этот отчет, по мнению аналитиков «Альфа-банка», инвесторы в четверг ждут больше всего.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики разделились во мнениях: часть из них ожидает падения выручки компании во II квартале, другие прогнозируют рост. В результатах за полгода эксперты единогласно высказались за увеличение этого показателя.
Старший трейдер ИК «Русс-инвест» Роман Блинов предполагает, что стоимость расписок компании на горизонте 1-2 кварталов находится в диапазоне 800–1000 руб. В «Экспобанке» целевая цена для бумаг VK на горизонте пяти месяцев 920 руб. с рейтингом «покупать».
На конец текущего года Блинов допускает достижение уровней в 1500 руб. за одну расписку эмитента. Текущая рекомендация у ИК «Велес капитал» – «покупать» с целевой ценой 1139 руб. за бумагу. «Синара» подтверждает для бумаг VK рейтинг «держать» с целевой ценой 700 руб. Аналитики «Альфа-банка» ставят таргет в 610 руб. за расписку.
За последний месяц бумаги IT-компании подорожали на 22%. Инвесторов могло обнадежить принятие закона об упрощении перехода в российскую юрисдикцию компаний, зарегистрированных за рубежом, предполагают аналитики «Альфа-банка». Совет директоров компании одобрил возможность перерегистрации ещё в феврале, напоминают они.
Прогнозы и ожидания
Главный аналитик «Солид брокер» Дмитрий Донецкий ожидает, что во II квартале 2023 г. выручка VK г/г упадет, на 15%, до 26,4 млрд руб., EBITDA – на 6%, 3,9 млрд руб. Чистая прибыль составит 700 млн руб.
Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских также ожидает от VK отрицательной динамики во II квартале. Падение выручки, по его мнению, составит 25,6 млрд руб. за II квартал 2023 г. Прогнозная EBITDA составляет 6,6 млрд руб. при маржинальности 26% по этому показателю.
В «Синаре», наоборот, ожидают, что выручка компании во II квартале г/г вырастет на 30%, до 29 млрд руб. С коллегами соглашаются в ИК «Велес капитал», Скорректированная EBITDA, по их мнению, во II квартале упала на 5%.
Такая динамика отражает стабильный рост операционных показателей сегментов при одновременном увеличении инвестиций в развитие молодых проектов, объясняет ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин. Он полагает, что три из четырех основных подразделений продемонстрировали во II квартале 2023 г. двузначный рост выручки. При этом рентабельность сегмента социальных сетей упала, а в прочих инициативах существенно вырос размер убытка на уровне EBITDA.
Руководитель инвестиционной стратегии и аналитики «Экспобанка» Полина Хвойницкая ожидает выхода сильных результатов за полугодие. Она прогнозирует общий рост выручки до 56 млрд руб. (+34% г/г) за первое полугодие 2023 г. По ее мнению, он произойдет на базе роста доходов от онлайн-рекламы по сегменту «соцсети и контентные сервисы».
Хвойницкая также ожидает сохранения активной инвестиционной политики компании в новые проекты, что трансформируется в чистый убыток. В связи с повышением расходов на новые проекты она прогнозирует снижение рентабельности по EBITDA до 11-12%.
В «Синаре» соглашаются с прогнозами коллеги по выручки за полугодие (+34%). По мнению старшего аналитика инвестбанка Константина Белова, в сегменте «социальные сети и контентные сервисы» выручка вырастет на 33% г/г, до 23 млрд руб., «образовательные технологии» – на 22%, до 3,2 млрд руб. По его мнению, прибыльность останется относительно невысокой также ввиду масштабных инвестиций в новые сервисы. По итогам первого полугодия 2023 г. в «Синаре» прогнозируют скорректированный показатель EBITDA в 6,3 млрд руб. и рентабельность по нему на уровне 11,2%.
Несмотря на некоторое неизбежное замедление, отчетность VK за первое полугодие подтвердит высокие темпы роста выручки, полагает Белов. Компания активно осваивает новые рыночные ниши, открывающиеся в связи с уходом из России ряда мировых игроков на рынке технологий и медиа, объясняет он. Однако на среднесрочную перспективу основные опасения связаны с давлением на рентабельность, которое VK испытывает вследствие инвестиций, резюмировал эксперт.
Ключевой момент в отчетности, по мнению Донецкого, – это ситуация с маржинальностью и прочими направлениями выручки. Также он ожидает раскрытия текущего статуса процесса редомициляции. Это будет являться дополнительным стимулом для роста котировок, добавляет Хвойницкая.
Болотских больше всего ожидает результатов о том, как компании удается развивать сегмент «соцсети» и «контентные сервисы», на которые приходится почти 80% общей выручки.
Инвесторы будут ждать, раскроет ли IT-компания все финансовые показатели, например, EBITDA и денежный поток, пишут аналитики «Альфа-банка». По итогам I квартала VK опубликовала только выручку (+39,5% г/г). В то же время росли доходы от рекламы, образовательных сервисов и технологий для бизнеса, но одновременно с этим VK серьезно вложилась в развитие.