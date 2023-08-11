Чистая прибыль UC Rusal по МСФО составила $315 млн

Снижение показателей прибыли обусловлено снижением выручки и увеличением себестоимости, отмечает компания. Выручка за первые полгода снизилась на 16,9%, до 5,9 млрд. Общая себестоимость реализации в отчетный период выросла на 9,6% – до 5,2 млрд. Ключевыми факторами, которые повлияли на рост показателя, стали увеличение объема закупок глинозема, а также затрат на электроэнергию и транспорт вследствие роста тарифов.