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Инвестиции

Чистая прибыль UC Rusal по МСФО составила $315 млн

Ведомости

Скорректированная чистая прибыль UC Rusal по итогам первого полугодия 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) снизилась на 54,3% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. и составила $315 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

На фоне выхода отчета стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже опускалась на 1,76%, до 43,4 руб. По состоянию на 11:46 мск они стоили 43,13 руб. (-0,62%).

Снижение показателей прибыли обусловлено снижением выручки и увеличением себестоимости, отмечает компания. Выручка за первые полгода снизилась на 16,9%, до 5,9 млрд. Общая себестоимость реализации в отчетный период выросла на 9,6% – до 5,2 млрд. Ключевыми факторами, которые повлияли на рост показателя, стали увеличение объема закупок глинозема, а также затрат на электроэнергию и транспорт вследствие роста тарифов.

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Скорректированная EBITDA за январь-июнь упала почти на 84%, до $290 млн. При этом маржинальность по скорректированной EBITDA снизилась до 4,9% против 25,3% годом ранее.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали, что EBITDA компании упадет г/г в диапазоне 65-85%. Большинство из них ожидали падения выручки добытчика алюминия на 17-25%. По их мнению, второе полугодие для компании может быть гораздо лучше из-за девальвации рубля.

Ранее эксперты дали прогноз по бумагам компании. ИК «Велес капитал» рекомендовала «держать» с целевой ценой 42,8 руб., «Алор брокер» – 40 руб. У аналитиков «БКС Мир инвестиций» – рейтинг «покупать» с целью 68 руб., у ПСБ – 47 руб. В «Солид брокере» рейтинг «держать», инвестбанке «Синара» – «покупать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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