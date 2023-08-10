Консенсус-прогноз «Ведомостей»: EBITDA UC Rusal за 6 месяцев 2023 года сократится год к году

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: EBITDA UC Rusal за 6 месяцев 2023 года сократится год к годуЭто произойдет на фоне падающих цен на алюминий и высокой себестоимости
Российская алюминиевая компания UC Rusal в пятницу, 11 августа, планирует раскрыть результаты за II квартал и первое полугодие по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозируют, что EBITDA компании упадет г/г в диапазоне 65-85%. Большинство из них ждут падения выручки добытчика на 17-25%. Но второе полугодие компании может быть гораздо лучше из-за девальвации рубля.
В «Русс-инвесте» предполагают, что акции компании ближайшие один-два квартала будут варьироваться на уровне 50,85-51,72 руб. В «Экспобанке» прогнозируют целевую цену на горизонте 5 месяцев на уровне 47,15 руб. с рейтингом «покупать».
Бумаги компании на основной сессии в четверг, перед публикацией отчетности, немного подросли (+0,2%, до 43,235 руб.). С начала года их стоимость выросла на 7,7%, индекс Мосбиржи – на 46,2%.
Прогнозы и ожидания
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев ожидает стабильных объемов продаж по более низким ценам и, соответственно, снижения выручки и EBITDA.
Согласно расчетам ИК «Велес капитал», выручка UC Rusal по итогам первого полугодия 2023 г. снизится на 17% г/г до уровня $5,9 млрд, EBITDA – на 85% г/г. Это произойдет на фоне падающих цен на алюминий и высокой себестоимости, говорит ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов. Свободный денежный поток (FCF), по его мнению, останется в отрицательной зоне.
В инвестбанке «Синара» прогнозируют ухудшение результатов по тем же причинам. Но относительно предыдущего полугодия EBITDA и FCF должны возрасти, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. Выручку от реализации он оценивает в $5,9 млрд (-13% п/п), EBITDA – в $309 млн (+40% п/п). Это предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 5%.
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ), выручка UC Rusal за первое полугодие 2023 г. составит порядка $5,35 млрд, что на 25% ниже уровня прошлого года. По прогнозам главного аналитика ПСБ Алексея Головинова, скорректированная EBITDA за первое полугодие составит порядка $650 млн (-65% г/г), маржинальность по данному показателю будет около 12,1%. Чистая прибыль UC Rusal может составить $735 млн за первое полугодие. Таким образом маржинальность может быть на уровне 13,7%, делает вывод Головинов.
Короев не ожидает значительных оттоков оборотного капитала в сравнении с оттоком в 2022 г. ($2.4 млрд). Но предполагает относительную стабильность в издержках, т. к. слабый рубль нивелирует инфляцию расходов к первому полугодию 2022 г. и удорожание логистических цепочек поставок глинозема и бокситов.
Главный аналитик «Солид брокера» Дмитрий Донецкий, наоборот, считает, что выручка в первом полугодии 2023 г. может незначительно вырасти г/г на 1%, до $7,22 млрд, при этом EBITDA упадет на 80%, до $360 млн.
Руководитель инвестиционной стратегии и аналитики «Экспобанка» Полина Хвойницкая также ожидает выхода слабых результатов. Среди всех причин она также называет остановку в работе Николаевского глиноземного завода. В связи с этим Хвойницкая прогнозирует выход данных, отражающих чистый убыток и отсутствие дивидендных выплат.
Хвойницкая прогнозирует улучшение результатов за второе полугодие 2023 г. на фоне роста курса USD/RUB и возможных выплат дивидендов от «Норникеля». Также акции показывали отстающую динамику в последнее время и на текущий момент не выглядят «перегретыми», считает она. Поэтому, по ее мнению, некоторые инвесторы могут постепенно наращивать позиции в данных бумагах.
Учитывая высокую долговую нагрузку и отсутствие дивидендов от «Норникеля», в «Синаре» не ожидают от компании объявления промежуточных дивидендов. Можно предположить, что отчетность в некоторой мере разочарует инвесторов ввиду заметного падения прибыли в годовом сопоставлении, рассуждает Смолин. Но более значимым ему кажется прогнозируемое восстановление прибыли во втором полугодии 2023 г. Причина – показатели UC Rusal сильно зависят от курса рубля, а значит, его девальвация до уровня 95 руб./$ – это благоприятный для производителя алюминия фактор.
Было бы крайне интересно услышать позицию UC Rusal по дивидендной формуле «Норникеля» и узнать о ходе переговоров с «Интерросом», говорит Данилов. Но с учетом высокой чувствительности данной темы он не ожидает каких-либо комментариев. Из-за отрицательного FCF, генерируемого алюминиевым бизнесом, и отсутствия выплат «Норникеля» UC Rusal сейчас находится в непростом положении, добавляет Данилов. Поэтому рассчитывать на промежуточные дивиденды (по аналогии с первым полугодием 2022 г.) явно не стоит, считает он.
Ключевой момент в отчетности: рост себестоимости с учетом проблем с логистикой сырья. Донецкий ожидает сдержанную реакцию рынка на публикацию. Основной фокус инвесторов будет прикован к результатам за второе полугодие 2023 г. из-за девальвации рубля, говорит он.
Головинов из ПСБ считает, что в отчетности интересен также показатель денежного потока и общее финансовое состояние компании после отказа «Норникеля» выплачивать дивиденды.