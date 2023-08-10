Консенсус-прогноз «Ведомостей»: EBITDA UC Rusal за 6 месяцев 2023 года сократится год к году

Учитывая высокую долговую нагрузку и отсутствие дивидендов от «Норникеля», в «Синаре» не ожидают от компании объявления промежуточных дивидендов. Можно предположить, что отчетность в некоторой мере разочарует инвесторов ввиду заметного падения прибыли в годовом сопоставлении, рассуждает Смолин. Но более значимым ему кажется прогнозируемое восстановление прибыли во втором полугодии 2023 г. Причина – показатели UC Rusal сильно зависят от курса рубля, а значит, его девальвация до уровня 95 руб./$ – это благоприятный для производителя алюминия фактор.