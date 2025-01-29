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«СПБ биржа» первой в России запустит торги по выходным

Для сделок будет доступно 15 ликвидных акций российских компаний
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С 1 февраля на «СПБ бирже» будут доступны торги в субботу и воскресенье – сейчас в эти дни можно совершать лишь внебиржевые сделки у некоторых банковских брокеров. По выходным будут доступны торги наиболее ликвидными акциями 15 российских компаний: самой «СПБ биржи», Сбербанка, ВТБ, «Т-технологий», «Газпрома», «Лукойла», «Магнита», «Новатэка», «Норникеля», «Полюса», АФК «Система», «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Яндекса» и «Элемента» (в мае 2024 г. провел IPO на «СПБ бирже»). Акции биржи положительно отреагировали на новость о расширении доступного времени торгов – по итогам торгов на Мосбирже 28 января они подорожали на 4,34% до 144,4 руб.

Решение запустить торги выходного дня «СПБ биржа» приняла по запросу участников торгов, говорится в ее сообщении. «Новости, которые влияют на поведение рынка, сегодня выходят круглосуточно. С началом торгов в выходные дни российские инвесторы получат возможность оперативно пересматривать свои инвестиционные портфели, реагируя на события. Это позволит управлять рисками, а также нивелировать ценовые гэпы, возникающие за счет двухдневного перерыва в торгах», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора биржи Евгения Сердюкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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