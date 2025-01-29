«СПБ биржа» первой в России запустит торги по выходным

С 1 февраля на «СПБ бирже» будут доступны торги в субботу и воскресенье – сейчас в эти дни можно совершать лишь внебиржевые сделки у некоторых банковских брокеров. По выходным будут доступны торги наиболее ликвидными акциями 15 российских компаний: самой «СПБ биржи», Сбербанка, ВТБ, «Т-технологий», «Газпрома», «Лукойла», «Магнита», «Новатэка», «Норникеля», «Полюса», АФК «Система», «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Яндекса» и «Элемента» (в мае 2024 г. провел IPO на «СПБ бирже»). Акции биржи положительно отреагировали на новость о расширении доступного времени торгов – по итогам торгов на Мосбирже 28 января они подорожали на 4,34% до 144,4 руб.