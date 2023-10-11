Казахстанские биржи AIX и KASE объединятся весной 2024 года

По состоянию на 14:27 мск индекс KASE составлял 4065,63 пункта (+0,2%). С начала года бенчмарк вырос на 25%. Индекс AIX в это время составил 1164,16 пункта (+0,59%). С начала 2023 г. показатель увеличился на 22,76%.