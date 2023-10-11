Казахстанские биржи AIX и KASE объединятся весной 2024 года
Казахстанские фондовые биржи KASE и AIX объединят в марте 2024 г. Об этом сообщил «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на председателя правления KASE Алину Алдамберген.
По состоянию на 14:27 мск индекс KASE составлял 4065,63 пункта (+0,2%). С начала года бенчмарк вырос на 25%. Индекс AIX в это время составил 1164,16 пункта (+0,59%). С начала 2023 г. показатель увеличился на 22,76%.
Глава KASE объяснила, что две торговые площадки не подчиняются общему законодательству. Их деятельность контролируют два разных регулятора, и это «вызывает вопросы», подчеркнула Алдамберген.
Форму объединения активов двух бирж пока не определили. По словам руководителя KASE, площадка одновременно торгует и казахстанскими, и иностранными инструментами. Она может представить инструменты AIX, но для этого нужно одобрение регулятора второй биржи.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил объединить потенциалы KASE и AIX во время послания к народу 1 сентября. Глава государства считает, что такой шаг необходим для повышения привлекательности и развития казахстанского фондового рынка. По его мнению, две биржи для финансовой системы республики – это избыток.
На AIX представлены ценные бумаги крупных российских компаний. В том числе листинг на торговой площадке одобрили ретейлерам Ozon и O’Key, а также агрохолдингу «Русагро» и золотодобывающей компании Polymetal. На бирже работает около 30 брокеров, в том числе российские «ИВА партнерс», «Ренессанс брокер», «Ренессанс капитал» и БКС.