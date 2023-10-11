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Казахстанские биржи AIX и KASE объединятся весной 2024 года

Ведомости

Казахстанские фондовые биржи KASE и AIX объединят в марте 2024 г. Об этом сообщил «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на председателя правления KASE Алину Алдамберген.

По состоянию на 14:27 мск индекс KASE составлял 4065,63 пункта (+0,2%). С начала года бенчмарк вырос на 25%. Индекс AIX в это время составил 1164,16 пункта (+0,59%). С начала 2023 г. показатель увеличился на 22,76%.

Глава KASE объяснила, что две торговые площадки не подчиняются общему законодательству. Их деятельность контролируют два разных регулятора, и это «вызывает вопросы», подчеркнула Алдамберген. 

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Форму объединения активов двух бирж пока не определили. По словам руководителя KASE, площадка одновременно торгует и казахстанскими, и иностранными инструментами. Она может представить инструменты AIX, но для этого нужно одобрение регулятора второй биржи. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил объединить потенциалы KASE и AIX во время послания к народу 1 сентября. Глава государства считает, что такой шаг необходим для повышения привлекательности и развития казахстанского фондового рынка. По его мнению, две биржи для финансовой системы республики – это избыток.

Ранее по теме: Российские компании столкнулись с проблемами на бирже Казахстана

На AIX представлены ценные бумаги крупных российских компаний. В том числе листинг на торговой площадке одобрили ретейлерам Ozon и O’Key, а также агрохолдингу «Русагро» и золотодобывающей компании Polymetal. На бирже работает около 30 брокеров, в том числе российские «ИВА партнерс», «Ренессанс брокер», «Ренессанс капитал» и БКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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