«Сберинвестиции» обновили топ акций средней и малой капитализации

Ранее УК «Первая» запустила первый в России биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Акции средней и малой капитализации», который повторяет одноименный индекс Мосбиржи с полной доходностью «брутто» (MESMTR). По мнению управляющих, последний год такие акции пользуются большой популярностью у розничных инвесторов в силу высокой недооцененности. Часто можно видеть взлеты отдельных акций на 20–30% в сутки, при этом общий рост многих позиций превышает 100–200% с начала года.