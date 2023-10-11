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«Сберинвестиции» обновили топ акций средней и малой капитализации

Ведомости

«Сберинвестиции» обновили свой список топовых российских акций средней и малой капитализации, опираясь на данные одноименного индекса Мосбиржи (MCXSM). Аналитики включили в него привилегированные акции «Башнефти».

Эксперты объясняют свое решение тем, что нефтяная компания выигрывает от роста цен на нефть, сокращения дисконта Urals к Brent, а также относительно слабого рубля. В случае, если «Башнефть» распределит 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2023 г. в виде дивидендов, то дивидендная доходность по привилегированным акциям компании может быть двузначной, добавляют аналитики.

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В подборку «Сберинвестиций» по-прежнему входят бумаги «Распадской», «ТМК», «Русагро», «Черкизово», «Группы Позитив», «Циана», «Россети центр», «Артгена», Globaltrans, HeadHunter и Novabev Group.

Индекс Мосбиржи средней и малой капитализации по итогам сентября снизился на 5,25% после роста в течение предыдущих восьми месяцев. При этом снижение котировок компаний малой и средней капитализации было более существенным, чем у крупных компаний, отмечают аналитики.

По состоянию на закрытие 10 октября бенчмарк составил 2038,68 пункта (+0,71%). С начала года он вырос на 69,64%.

Ранее УК «Первая» запустила первый в России биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Акции средней и малой капитализации», который повторяет одноименный индекс Мосбиржи с полной доходностью «брутто» (MESMTR). По мнению управляющих, последний год такие акции пользуются большой популярностью у розничных инвесторов в силу высокой недооцененности. Часто можно видеть взлеты отдельных акций на 20–30% в сутки, при этом общий рост многих позиций превышает 100–200% с начала года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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