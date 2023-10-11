«Сберинвестиции» обновили топ акций средней и малой капитализации
«Сберинвестиции» обновили свой список топовых российских акций средней и малой капитализации, опираясь на данные одноименного индекса Мосбиржи (MCXSM). Аналитики включили в него привилегированные акции «Башнефти».
Эксперты объясняют свое решение тем, что нефтяная компания выигрывает от роста цен на нефть, сокращения дисконта Urals к Brent, а также относительно слабого рубля. В случае, если «Башнефть» распределит 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2023 г. в виде дивидендов, то дивидендная доходность по привилегированным акциям компании может быть двузначной, добавляют аналитики.
Индекс Мосбиржи средней и малой капитализации по итогам сентября снизился на 5,25% после роста в течение предыдущих восьми месяцев. При этом снижение котировок компаний малой и средней капитализации было более существенным, чем у крупных компаний, отмечают аналитики.
По состоянию на закрытие 10 октября бенчмарк составил 2038,68 пункта (+0,71%). С начала года он вырос на 69,64%.
Ранее УК «Первая» запустила первый в России биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Акции средней и малой капитализации», который повторяет одноименный индекс Мосбиржи с полной доходностью «брутто» (MESMTR). По мнению управляющих, последний год такие акции пользуются большой популярностью у розничных инвесторов в силу высокой недооцененности. Часто можно видеть взлеты отдельных акций на 20–30% в сутки, при этом общий рост многих позиций превышает 100–200% с начала года.