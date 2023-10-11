Газета
Инвестиции

Расписки «Эталона» подорожали почти на 6% после выхода отчета за III квартал

Ведомости

Стоимость депозитарных расписок группы «Эталон» выросла на 5,94% до 92,8 руб. на фоне публикации отчета за III квартал и первые девять месяцев 2023 г.

По состоянию на 10:40 мск стоимость расписок составляла 90,7 руб. (+3,54%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3174,02 пункта (-0,09%). С начала года бенчмарк вырос на 47,33%, котировки компании – на 95,6%.

Региональные продажи группы «Эталон» увеличились с января по сентябрь 2023 г. в 6,4 раза до 13,5 млрд руб. год к году. Общий объем продаж за этот период вырос на 53% до 65,2 млрд руб., следует из отчетности девелопера.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Доля региональных контрактов составила 21% от общей суммы, уточнила компания. Объем денежных поступлений с начала года повысился на 21% до 52,9 млрд руб.

По итогам III квартала 2023 г. суммарные продажи «Эталона» выросли на 134% и составили 31,2 млрд руб. год к году. Доля продаж в региональных проектах за этот период выросла в 3,7 раза до 6,5 млрд руб., уточнила компания.

В начале октября «Эталон» объявил о подписании соглашения с действующим оператором ГДР The Bank of New York Mellon о разделении программы расписок. Документ предполагает, что действующий оператор переведет программу расписок группы с 6 ноября 2023 г. под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.AR.L. 

Ранее по теме: Расписки группы «Эталон» подорожали на фоне новости о смене банка-депозитария

The Bank of New York Mellon будет продолжать выполнять обязанности оператора депозитарной программы по правилу 144А до тех пор, пока ее действие не прекратится по истечении 90 дней после разделения. На фоне новости 3 октября стоимость депозитарных расписок группы выросла на 7,94% до 90,8 руб.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных