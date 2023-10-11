Расписки «Эталона» подорожали почти на 6% после выхода отчета за III квартал

Региональные продажи группы «Эталон» увеличились с января по сентябрь 2023 г. в 6,4 раза до 13,5 млрд руб. год к году. Общий объем продаж за этот период вырос на 53% до 65,2 млрд руб., следует из отчетности девелопера.