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Мосбиржа за III квартал нарастила чистую прибыль до 23 млрд рублей

Ведомости

Мосбиржа по итогам III квартала 2024 г. по МФСО увеличила чистую прибыль на 61% до 23 млрд руб., говорится в отчете торговой площадки. В аналогичном периоде 2023 г. биржа получила 14,3 млрд руб.

Операционные доходы составили 40 млрд руб. против 25,5 млрд в прошлом году. Показатель EBITDA вырос в годовом выражении на 43,5% до 29,5 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 28 млрд руб. против 19 млрд руб. Расходы на персонал выросли на 34,4%. Рост был обусловлен наймом новых сотрудников, выборочным пересмотром заработной платы и прочими факторами.

«Программа долгосрочной мотивации не оказала влияния на рост расходов на персонал по сравнению с предыдущим годом. Численность персонала выросла на 19,4% в годовом исчислении и на 6,5% по сравнению со вторым кварталом 2024 г. Наем новых сотрудников в основном относился к ИТ-функции и проекту Финуслуги», – отмечает биржа.

По результатам девяти месяцев 2024 г. чистая прибыль биржи составила 61,8 млрд руб. против 40,7 млрд руб. в прошлом году. 26 августа Мосбиржа сообщила, что увеличила во II квартале чистую прибыль на 61% до 19,49 млрд руб. в сравнении с прошлогодним периодом.

В качестве ключевых событий квартала биржа привела начало торгов акциями четырех компаний несырьевого сектора по итогам IPO или процедуры прямого листинга. Эти компании привлекли в общей сложности 18,3 млрд руб., а два эмитента провели SPO на сумму 19,7 млрд руб. Также расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке и начались торги расчетными фьючерсами на фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF, на акции Alibaba и Baidu, а также поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний.

Как отмечала биржа, капитализация рынка акций на 30 июня 2024 г. составила 57,73 трлн руб. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 47,9% за счет схожего увеличения объемов торгов на 45,0%, а в течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,6 млн клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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