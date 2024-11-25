Мосбиржа за III квартал нарастила чистую прибыль до 23 млрд рублей

В качестве ключевых событий квартала биржа привела начало торгов акциями четырех компаний несырьевого сектора по итогам IPO или процедуры прямого листинга. Эти компании привлекли в общей сложности 18,3 млрд руб., а два эмитента провели SPO на сумму 19,7 млрд руб. Также расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке и начались торги расчетными фьючерсами на фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF, на акции Alibaba и Baidu, а также поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний.