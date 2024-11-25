Мосбиржа за III квартал нарастила чистую прибыль до 23 млрд рублей
Операционные доходы составили 40 млрд руб. против 25,5 млрд в прошлом году. Показатель EBITDA вырос в годовом выражении на 43,5% до 29,5 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 28 млрд руб. против 19 млрд руб. Расходы на персонал выросли на 34,4%. Рост был обусловлен наймом новых сотрудников, выборочным пересмотром заработной платы и прочими факторами.
«Программа долгосрочной мотивации не оказала влияния на рост расходов на персонал по сравнению с предыдущим годом. Численность персонала выросла на 19,4% в годовом исчислении и на 6,5% по сравнению со вторым кварталом 2024 г. Наем новых сотрудников в основном относился к ИТ-функции и проекту Финуслуги», – отмечает биржа.
В качестве ключевых событий квартала биржа привела начало торгов акциями четырех компаний несырьевого сектора по итогам IPO или процедуры прямого листинга. Эти компании привлекли в общей сложности 18,3 млрд руб., а два эмитента провели SPO на сумму 19,7 млрд руб. Также расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке и начались торги расчетными фьючерсами на фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF, на акции Alibaba и Baidu, а также поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний.
Как отмечала биржа, капитализация рынка акций на 30 июня 2024 г. составила 57,73 трлн руб. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 47,9% за счет схожего увеличения объемов торгов на 45,0%, а в течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,6 млн клиентов.