Мосбиржа увеличила во II квартале чистую прибыль на 61%Капитализация рынка акций на 30 июня составила почти 58 трлн рублей
Отмечается, что за II квартал комиссионный доход составил 15,54 млрд руб., чистый процентный доход – 21,23 млрд руб. Из отчета следует, что биржа увеличила чистую прибыль с 19,354 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 19,49 млрд руб. В 2023 г. прибыль составляла 12,110 млрд руб.
В качестве ключевых событий квартала биржа приводит начало торгов акциями четырех компаний несырьевого сектора по итогам IPO или процедуры прямого листинга. Отмечается, что эти компании привлекли в общей сложности 18,3 млрд руб., а два эмитента провели SPO на сумму 19,7 млрд руб. Также расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке и начались торги расчетными фьючерсами на фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF, на акции Alibaba и Baidu, а также поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний.
Как отмечает биржа, капитализация рынка акций на 30 июня 2024 г. составила 57,73 трлн руб. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 47,9% за счет схожего увеличения объемов торгов на 45,0%, а в течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,6 млн клиентов.
26 августа сообщалось, что Московская биржа разработала план торгов в выходные и праздничные дни. Дополнительные торговые сессии планируются в субботу, воскресенье и праздники на фондовом и срочном рынках. На фондовом рынке будут проходить торги акциями, облигациями и паями фондов, а на срочном – торги опционными и фьючерсными контрактами.