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Мосбиржа увеличила во II квартале чистую прибыль на 61%

Капитализация рынка акций на 30 июня составила почти 58 трлн рублей
Ведомости

Мосбиржа во II квартале 2024 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 61 % до 19,49 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., следует из отчета биржи.

Отмечается, что за II квартал комиссионный доход составил 15,54 млрд руб., чистый процентный доход – 21,23 млрд руб. Из отчета следует, что биржа увеличила чистую прибыль с 19,354 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 19,49 млрд руб. В 2023 г. прибыль составляла 12,110 млрд руб.

В качестве ключевых событий квартала биржа приводит начало торгов акциями четырех компаний несырьевого сектора по итогам IPO или процедуры прямого листинга. Отмечается, что эти компании привлекли в общей сложности 18,3 млрд руб., а два эмитента провели SPO на сумму 19,7 млрд руб. Также расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке и начались торги расчетными фьючерсами на фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF, на акции Alibaba и Baidu, а также поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний.

Как отмечает биржа, капитализация рынка акций на 30 июня 2024 г. составила 57,73 трлн руб. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 47,9% за счет схожего увеличения объемов торгов на 45,0%, а в течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,6 млн клиентов.

26 августа сообщалось, что Московская биржа разработала план торгов в выходные и праздничные дни. Дополнительные торговые сессии планируются в субботу, воскресенье и праздники на фондовом и срочном рынках. На фондовом рынке будут проходить торги акциями, облигациями и паями фондов, а на срочном – торги опционными и фьючерсными контрактами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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