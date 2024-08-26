РБК: Мосбиржа разработала план торгов в выходные и праздники

Предполагается, что торги будут стартовать в 9:50 мск с аукционов, а в 10:00 начнется основная торговая сессия. На фондовом рынке торги будут заканчиваться в 19:00, на срочном – в 18:50. Конкретные даты запуска торгов в выходные и праздники Мосбиржа пока не озвучивает. По словам источника РБК, сейчас площадка находится на стадии сбора комментариев от профучастников.