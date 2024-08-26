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РБК: Мосбиржа разработала план торгов в выходные и праздники

Ведомости

Московская биржа разработала план торгов в выходные и праздничные дни, пишет РБК со ссылкой на презентацию площадки для профучастников.

Дополнительные торговые сессии планируются в субботу, воскресенье и праздники на фондовом и срочном рынках. На фондовом рынке будут проходить торги акциями, облигациями и паями фондов, а на срочном – торги опционными и фьючерсными контрактами.

Предполагается, что торги будут стартовать в 9:50 мск с аукционов, а в 10:00 начнется основная торговая сессия. На фондовом рынке торги будут заканчиваться в 19:00, на срочном – в 18:50. Конкретные даты запуска торгов в выходные и праздники Мосбиржа пока не озвучивает. По словам источника РБК, сейчас площадка находится на стадии сбора комментариев от профучастников.

12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

2 августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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