Надолго ли индекс Мосбиржи ушел в зону ниже 2700 пунктов

Надолго ли индекс Мосбиржи ушел в зону ниже 2700 пунктовКоррекция на российском рынке акций стала одной из самых затяжных в истории
Индекс Мосбиржи не выходил из красной зоны всю прошлую неделю: рынок акций корректировался широким фронтом. В пятницу, 23 августа, бенчмарк снижался уже восьмую сессию подряд и в ходе торгов уходил ниже уровня 2700 пунктов впервые с июня 2023 г. В итоге индекс закончил неделю на уровне 2662,5 пункта, потеряв за пять сессий 5,9%.
С конца мая главный индикатор фондового рынка потерял более 20%. В течение трех летних месяцев рынок снижается непрерывно, что делает текущую коррекцию одной из самых затяжных в его истории, отметила эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. В недельном разрезе индекс Мосбиржи падает пятую неделю подряд – такой непрерывной серии не было с 2018 г., подсчитал руководитель направления аналитики «Альфа-инвестиций» Василий Карпунин. Долларовый индекс РТС с 19 по 23 августа упал на 8,6% до 915,6 пункта. С начала года он потерял 15,5%, а индекс Мосбиржи – 14,1%.