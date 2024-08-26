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Надолго ли индекс Мосбиржи ушел в зону ниже 2700 пунктов

Коррекция на российском рынке акций стала одной из самых затяжных в истории
Софья Ермакова
Индекс Мосбиржи растерял ровно половину всей волны роста/ Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбиржи не выходил из красной зоны всю прошлую неделю: рынок акций корректировался широким фронтом. В пятницу, 23 августа, бенчмарк снижался уже восьмую сессию подряд и в ходе торгов уходил ниже уровня 2700 пунктов впервые с июня 2023 г. В итоге индекс закончил неделю на уровне 2662,5 пункта, потеряв за пять сессий 5,9%.

С конца мая главный индикатор фондового рынка потерял более 20%. В течение трех летних месяцев рынок снижается непрерывно, что делает текущую коррекцию одной из самых затяжных в его истории, отметила эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. В недельном разрезе индекс Мосбиржи падает пятую неделю подряд – такой непрерывной серии не было с 2018 г., подсчитал руководитель направления аналитики «Альфа-инвестиций» Василий Карпунин. Долларовый индекс РТС с 19 по 23 августа упал на 8,6% до 915,6 пункта. С начала года он потерял 15,5%, а индекс Мосбиржи – 14,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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