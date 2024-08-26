Надолго ли индекс Мосбиржи ушел в зону ниже 2700 пунктов

С конца мая главный индикатор фондового рынка потерял более 20%. В течение трех летних месяцев рынок снижается непрерывно, что делает текущую коррекцию одной из самых затяжных в его истории, отметила эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. В недельном разрезе индекс Мосбиржи падает пятую неделю подряд – такой непрерывной серии не было с 2018 г., подсчитал руководитель направления аналитики «Альфа-инвестиций» Василий Карпунин. Долларовый индекс РТС с 19 по 23 августа упал на 8,6% до 915,6 пункта. С начала года он потерял 15,5%, а индекс Мосбиржи – 14,1%.