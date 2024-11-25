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Reuters: приток в мировые фонды замедлился на фоне геополитической напряженности

Ведомости

Недельный приток в мировые фонды акций замедлился из-за геополитической напряженности, сообщает Reuters со ссылкой на данные бирж и мнение экспертов.

По данным агентства, за прошедшую неделю инвесторы скупили акций на чистую сумму всего в $7,9 млрд против $49,84 млрд неделей ранее. Надежды на ускоренное снижение ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор) «угасли», замедлив приток средств на биржи, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл указал на продолжающийся экономический рост в США, устойчивый рынок труда и инфляцию выше целевого показателя в 2%, что означает, что у регулятора нет срочной необходимости снижать процентные ставки.

Между тем чистые продажи азиатских активов составили $744 млн, что стало вторым еженедельным оттоком средств подряд. Ранее сообщалось, что отток средств в регионе продолжается на фоне недостаточной поддержки инвесторов со стороны государства. Как отмечает агентство, на фоне оттока средств из акций участились вклады в облигации.

22 ноября Financial Times писала, что иностранные инвесторы сбрасывают китайские государственные облигации второй месяц подряд. Как считают эксперты, большая волатильность цен на облигации, вызванная вмешательством Центрального банка в августе и активным выпуском бумаг министерством финансов, сделали облигации менее привлекательными. Долгосрочный спрос со стороны иностранных инвесторов на китайские государственные облигации «может оставаться относительно слабым» в результате ослабления юаня, вызванного усилением позиций доллара, и потенциального повышения тарифов со стороны США. Инвесторы могут переключиться на более доходную нишу в лице китайских акций, однако она несет больше рисков, заключают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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