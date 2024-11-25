Reuters: приток в мировые фонды замедлился на фоне геополитической напряженности

22 ноября Financial Times писала, что иностранные инвесторы сбрасывают китайские государственные облигации второй месяц подряд. Как считают эксперты, большая волатильность цен на облигации, вызванная вмешательством Центрального банка в августе и активным выпуском бумаг министерством финансов, сделали облигации менее привлекательными. Долгосрочный спрос со стороны иностранных инвесторов на китайские государственные облигации «может оставаться относительно слабым» в результате ослабления юаня, вызванного усилением позиций доллара, и потенциального повышения тарифов со стороны США. Инвесторы могут переключиться на более доходную нишу в лице китайских акций, однако она несет больше рисков, заключают эксперты.