Стоимость Toncoin превысила $6 впервые после задержания Дурова
Курс криптовалюты Toncoin (TON) превысил $6 впервые после задержания основателя Telegram Павла Дурова в Париже, следует из данных криптобиржи Binance.
Криптовалюта 24 ноября торговалась по $6,31 по состоянию на 3:00 мск. На следующий день, 25 ноября, цена TON достигала $6,28 по состоянию на 14:35 мск. С утра 25 ноября (4:25 мск) котировки цифровой валюты росли на 5,02%.
24 августа основателя Telegram Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Сейчас бизнесмен остается в Париже, его запрещено покидать Францию во время следствия.
«Ведомости» 26 августа писали, что после сообщения о задержании основателя Telegram и Toncoin Дурова криптовалюта снизилась в цене на 18,9%: с $6,79 на 23:40 мск 24 августа до $5,5 на 15:00 мск 26 августа.
Дуров представил блокчейн TON, в частности, криптовалюту Toncoin в сентябре 2023 г. После сообщения о задержании Дурова во французском аэропорту Ле-Бурже, TON сместился со списка топ-10 самых активных валют на международных площадках.