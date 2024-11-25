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Стоимость Toncoin превысила $6 впервые после задержания Дурова

Ведомости

Курс криптовалюты Toncoin (TON) превысил $6 впервые после задержания основателя Telegram Павла Дурова в Париже, следует из данных криптобиржи Binance. 

Криптовалюта 24 ноября торговалась по $6,31 по состоянию на 3:00 мск. На следующий день, 25 ноября, цена TON достигала $6,28 по состоянию на 14:35 мск. С утра 25 ноября (4:25 мск) котировки цифровой валюты росли на 5,02%. 

24 августа основателя Telegram Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Сейчас бизнесмен остается в Париже, его запрещено покидать Францию во время следствия.

«Ведомости» 26 августа писали, что после сообщения о задержании основателя Telegram и Toncoin Дурова криптовалюта снизилась в цене на 18,9%: с $6,79 на 23:40 мск 24 августа до $5,5 на 15:00 мск 26 августа.

Дуров представил блокчейн TON, в частности, криптовалюту Toncoin в сентябре 2023 г. После сообщения о задержании Дурова во французском аэропорту Ле-Бурже, TON сместился со списка топ-10 самых активных валют на международных площадках. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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