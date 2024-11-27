В «Цифра брокере» назвали топ-10 эмитентов в секторе IPO
С 2020 г. на российском рынке состоялось 36 размещений акций, которые в основном носили характер первичного публичного размещения (IPO). Аналитики «Цифра брокера» выделили 10 эмитентов, которые заслуживают наибольшего внимания инвесторов. Среди них – «Промомед», IVA Technologies, «Ренессанс страхование», Совкомбанк и Henderson, следует из обзора рынка IPO, подготовленного брокером (есть у «Ведомостей»). В топ-10 также попали «Элемент», «Астра», Positive Technologies, Arenadata и «Совкомфлот».
Акции шести эмитентов из этого списка с момента IPO подешевели, а еще четыре эмитента выросли в цене. Суммарная капитализация 10 компаний в начале торгов их акциями составила 1,037 трлн руб., а текущая превышает 1,045 трлн руб. При выборе топ-10 эмитентов в «Цифра брокере» опирались на масштабы бизнеса компаний, оценку их финансового состояния, уровни долговой нагрузки, потенциал роста выручки, дивидендную политику и ряд других факторов.
В топ-10 наибольший показатель сравнительной доходности с начала торгов и по 12 ноября – у российского разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies (207%). Текущая капитализация – 143,2 млрд руб. Positive Technologies с 2022 г. выплачивает дивиденды. Доходность пока в районе 3-4% годовых, отмечает «Цифра брокер». Цифровизация в России набирает обороты, и потребность в кибербезопасности становится особенно актуальной, а темпы роста Positive Technologies в два раза превышают рыночные, пишут аналитики.
Самый большой объем текущей капитализации в списке топ-10 эмитентов зафиксирован у «Совкомбанка» (279,99 млрд руб.), рыночная капитализация в первый день торгов у него была на уровне 302,13 млрд руб. «Цифра брокер» отмечает, что этот банк – один из самых быстрорастущих в России со средним показателем рентабельности капитала на уровне 35% за последние 10 лет. По прогнозам аналитиков, организация столкнется со сложностями в период высоких ставок, но сохранит качество активов и покажет опережающий рынок рост показателей с началом снижения ключевой ставки.
Акции разработчика программного обеспечения и средств защиты информации ГК «Астра» оцениваются выше цены IPO на 48%, отмечает также «Цифра брокер». По заключению экспертов, компания демонстрирует сильные финансовые результаты, продолжает расти высокими темпами, имеет чистую денежную позицию и выплачивает дивиденды в размере 50% от чистой прибыли.
Еще один эмитент в топ-10 – российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных Arenadata. Сравнительная доходность с начала торгов и по 12 ноября составила 10%. Текущая капитализация – 23,7 млрд руб. По итогам года можно ожидать дивиденды в размере около 5,35 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 4,5% по текущим котировкам. Компания работает на динамично развивающемся и с потенциалом кратного роста рынке систем управления и обработки баз данных, ее продуктами и услугами пользуются крупнейшие игроки ключевых отраслей экономики – финансов, ритейла, телекоммуникаций, промышленности, госсектора и др. Темпы роста бизнеса Arenadata последние три года превышали 50%, указывает «Цифра брокер».
В топ-10 также попали биофармацевтическая компания «Промомед», разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies, компания по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов «Совкомфлот», разработчик и производитель электроники «Элемент», ритейлер мужской одежды Henderson и один из крупнейших независимых страховщиков в России «Ренессанс страхование».
В ноябре «Ведомости» писали, что многие компании, публично заявлявшие о подготовке к выходу на биржу в 2024 г., объявили о переносе планов на неопределенный срок – например, так поступили «дочка» «Ростелекома» РТК-ЦОД и торговая платформа «Кифа». Желающих провести IPO по-прежнему много, но их пугает дефицит ликвидности, сформировавшийся на фоне высокой ключевой ставки: с июля по октябрь она выросла с 16 до 21%. За это время главный бенчмарк фондового рынка – индекс Мосбиржи – просел на 10%.