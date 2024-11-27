В «Цифра брокере» назвали топ-10 эмитентов в секторе IPO

Еще один эмитент в топ-10 – российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных Arenadata. Сравнительная доходность с начала торгов и по 12 ноября составила 10%. Текущая капитализация – 23,7 млрд руб. По итогам года можно ожидать дивиденды в размере около 5,35 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 4,5% по текущим котировкам. Компания работает на динамично развивающемся и с потенциалом кратного роста рынке систем управления и обработки баз данных, ее продуктами и услугами пользуются крупнейшие игроки ключевых отраслей экономики – финансов, ритейла, телекоммуникаций, промышленности, госсектора и др. Темпы роста бизнеса Arenadata последние три года превышали 50%, указывает «Цифра брокер».