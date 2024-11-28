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Основные индексы Уолл-Стрит снизились на фоне ожиданий по ставке ФРС

Ведомости

Основные индексы Уолл-Стрит упали, при этом Nasdaq лидировал в снижении, поскольку акции технологических компаний резко подешевели из-за опасений, что Федеральная резервная система (ФРС, американский регулятор) может проявить осторожность в отношении снижения ставки на фоне данных о росте инфляции, сообщает Reuters со ссылкой на данные торгов.

Инвесторы все еще оценивают влияние обещания избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады и 10% на китайские товары, если они не прекратят потоки смертельно опасного опиоида фентанила и нелегальных мигрантов в США. Как отмечает агентство, аналитики Goldman Sachs в своей заметке на этой неделе заявили, что ужесточение тарифной политики может отложить достижение целевого показателя инфляции в 2%.

25 ноября стало известно, что приток в мировые фонды акций замедлился из-за геополитической напряженности. Надежды на ускоренное снижение ставки со стороны Федеральной резервной системы «угасли», замедлив приток средств на биржи, поскольку председатель регулятора Джером Пауэлл указал на продолжающийся экономический рост в США, устойчивый рынок труда и инфляцию выше целевого показателя в 2%, что означает, что у регулятора нет срочной необходимости снижать процентные ставки.

Между тем чистые продажи азиатских активов составили $744 млн, что стало вторым еженедельным оттоком средств подряд. Ранее сообщалось, что отток средств в регионе продолжается на фоне недостаточной поддержки инвесторов со стороны государства. Как отмечает агентство, на фоне оттока средств из акций участились вклады в облигации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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