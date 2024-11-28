Основные индексы Уолл-Стрит снизились на фоне ожиданий по ставке ФРС

Инвесторы все еще оценивают влияние обещания избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады и 10% на китайские товары, если они не прекратят потоки смертельно опасного опиоида фентанила и нелегальных мигрантов в США. Как отмечает агентство, аналитики Goldman Sachs в своей заметке на этой неделе заявили, что ужесточение тарифной политики может отложить достижение целевого показателя инфляции в 2%.