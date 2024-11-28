Основные индексы Уолл-Стрит снизились на фоне ожиданий по ставке ФРС
Основные индексы Уолл-Стрит упали, при этом Nasdaq лидировал в снижении, поскольку акции технологических компаний резко подешевели из-за опасений, что Федеральная резервная система (ФРС, американский регулятор) может проявить осторожность в отношении снижения ставки на фоне данных о росте инфляции, сообщает Reuters со ссылкой на данные торгов.
Инвесторы все еще оценивают влияние обещания избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады и 10% на китайские товары, если они не прекратят потоки смертельно опасного опиоида фентанила и нелегальных мигрантов в США. Как отмечает агентство, аналитики Goldman Sachs в своей заметке на этой неделе заявили, что ужесточение тарифной политики может отложить достижение целевого показателя инфляции в 2%.
25 ноября стало известно, что приток в мировые фонды акций замедлился из-за геополитической напряженности. Надежды на ускоренное снижение ставки со стороны Федеральной резервной системы «угасли», замедлив приток средств на биржи, поскольку председатель регулятора Джером Пауэлл указал на продолжающийся экономический рост в США, устойчивый рынок труда и инфляцию выше целевого показателя в 2%, что означает, что у регулятора нет срочной необходимости снижать процентные ставки.
Между тем чистые продажи азиатских активов составили $744 млн, что стало вторым еженедельным оттоком средств подряд. Ранее сообщалось, что отток средств в регионе продолжается на фоне недостаточной поддержки инвесторов со стороны государства. Как отмечает агентство, на фоне оттока средств из акций участились вклады в облигации.