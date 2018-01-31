Московские власти помогут дагестанцам с работой

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Варвара Гранкова

Службы занятости молодежи Москвы и Дагестана недавно договорились о сотрудничестве. У минтруда Дагестана большие планы. В ближайшее время будет создан пул крупных работодателей и предприятий в Москве, которые откроют для кавказской молодежи множество вакансий как для постоянной, так и для временной работы, обещает представитель Республиканского молодежного центра занятости (РМЦЗ) Дагестана Апай Ханарсланова. В прошлом году республиканский центр уже отправил в Москву на временные работы (на строительство дороги Москва – Санкт-Петербург) около 700 человек и содействовал трудоустройству в строительные компании Москвы и Санкт-Петербурга еще 350 студентов и выпускников вузов. Однако в планах чиновников Дагестана и Москвы, а также московских работодателей на 2018 г. обнаружились противоречия.

Что предлагает Москва

Дагестанские студенты могут трудоустраиваться в Москве по программе временной занятости школьников, студентов и выпускников вузов, действующей в столице с 2008 г., сообщил Роман Шкут, директор Центра занятости молодежи (ЦЗМ) Москвы. Речь идет о временном трудоустройстве на срок от 3 до 12 месяцев. Школьникам предлагаются работы по благоустройству парков и пойм рек, по реконструкции исторических памятников, курьерами и делопроизводителями. Большинство студентов устраиваются официантами, барменами, кассирами, вожатыми в «Артеке» на лето. Трудоустройство выпускников происходит по специальности, указанной в дипломе. Большинство соискателей хотят устроиться экономистами и юристами, но таких вакансий немного, рассказывает Шкут. За январь 2018 г. направления на работу получили 300 молодых людей, из них 128 человек уже устроились. Молодые люди должны иметь хотя бы временную регистрацию в столице, говорит Шкут. По этой программе правительство Москвы доплачивает молодым людям, получившим работу через ЦЗМ, по 9900 руб. в месяц, с января 2018 г. доплаты составят 14 900 руб. Сейчас в базе ЦЗМ 465 работодателей и 13 069 вакансий для молодежи.

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