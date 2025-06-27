«В родном городе»: та неведомая страна

Повесть «В родном городе» была опубликована в «Новом мире» Константином Симоновым в 1954 г. в промежутке между двумя знаменитыми произведениями Виктора Некрасова – ставшей истоком «лейтенантской прозы» знаменитой книгой «В окопах Сталинграда» (1946 г.) и повестью «Кира Георгиевна» (1961 г.). Худрук «Студии театрального искусства» (СТИ) последовательно ставит Некрасова: «В окопах Сталинграда» он выпустил в МХТ имени Чехова в 2021 г., камерный спектакль по «Кире Георгиевне» с 2016 г. шел в СТИ. И вот черед дошел до повести «В родном городе».