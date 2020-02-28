Москва проведет электронное голосование по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля в Москве будет проходить не только на участках, но и в электронной форме, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента, и два собеседника, близких к мэрии. Юридической базой для этого станет ст. 2 закона о поправке в Конституцию, новую редакцию которой в четверг одобрил комитет Госдумы по госстроительству.