Политика

Новости

Три человека ранены при стрельбе у штаб-квартиры АНБ США

Три человека ранены при стрельбе у входа в штаб-квартиру Агентства национальной безопасности США (АНБ, NSA) в Форт-Мид, штат Мэриленд. Об этом сообщили местные СМИ. На видео инцидента виден черный внедорожник, врезавшийся в бетонное ограждение, с пулевыми отверстиями в лобовом стекле и сработавшими подушками безопасности. На кадрах видны полицейские и один человек в наручниках.

После инцидента перекрыто шоссе 32 в обе стороны, извещен президент США Дональд Трамп. Сообщение о стрельбе у входа для посетителей АНБ поступило в 7.15 утра по местному времени (15.15 мск). Детали произошедшего уточняются, расследование ведет ФБР. Представитель АНБ Черил Филипс подтвердила The Guardian, что один из пострадавших доставлен в больницу.

Похожее происшествие было у штаб-квартиры АНБ в 2015 г., когда двое мужчин на автомобиле пытались протаранить ворота на автомобиле, один из них был застрелен охраной на месте, другой ранен.