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Новак оценил избыток предложения на мировом рынке нефти

Избыток предложения на мировом рынке нефти снизился до 100 млн барр. в настоящий момент. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак после заседания саудовско-российской рабочей группы, сообщает «Интерфакс».

Избыток мировых запасов нефти снизился с 340 млн барр. до 100 млн барр., сказал Новак.

В мире ежедневно продается около 97 млн барр. нефти, писала ранее The Wall Street Journal. Рост добычи в США – основной фактор, который будет влиять на мировой рынок нефти в 2018 г., прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Только за осень добыча нефти в США выросла на 846 000 барр. в сутки.