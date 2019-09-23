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СКР вновь допросит уже осужденного по «московскому делу» Евгения Коваленко

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) намерен продолжить расследование уголовного дела о массовых беспорядках в отношении уже осужденного по «московскому делу» 48-летнего Евгения Коваленко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова. В документах указано, что с таким запросом в суд обратился старший следователь Иван Чибисов. Сейчас Коваленко находится в следственном изоляторе №1.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция против действий избиркомов, отказавшихся регистрировать оппозиционеров кандидатами на выборы в Мосгордуму. По версии следствия, Евгений Коваленко кинул в сотрудника Росгвардии мусорный бак. 4 сентября Мещанский районный суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Сам Коваленко назвал свои действия на акции «жестом отчаяния».

Во время акции протеста, по разным данным, задержаны от 1074 до 1373 человек. По ее итогам было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

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Мосгорсуд отказался снять арест со счетов ФБК

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда об аресте счетов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Запрет на использование средств на этих счетах действует до 3 февраля 2020 г.

«Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что арест имущества отдельных сотрудников ФБК, в частности, Анны Бирюковой, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Леонида Волкова, не был обжалован их представителями.

В августе Басманный суд Москвы арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией и НКО «Защита прав граждан», а также более чем 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с организациями. Счета были арестованы после многочисленных обысков в фонде, НКО и у соратников Навального по делу об отмывании средств фондом оппозиционера. Соответствующие постановления были переданы в банки. Движение средств по всем счетам — заблокировано

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального 3 августа. Следователи утверждают, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти деньги, как считает СК, получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для их легализации соучастники якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. Затем деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда, полагает СК.

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Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала

Ведомости
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Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, можно ли верить словам президента после того, как Федеральная служба безопасности (ФСБ) использовала одну из специальных деклараций об амнистии для доказательства вины бизнесмена.

«Бизнес безусловно может доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов», – сказал Песков. Он подчеркнул, что не может комментировать сам инцидент, поскольку видел только сообщения СМИ о нем, но не материалы дела. На уточняющие вопросы Песков также отказался отвечать, сославшись на незнание деталей конкретного дела.

«Ведомости» 23 сентября сообщили, что ФСБ изъяла в здании центрального аппарата Федеральной налоговой службы одну из специальных деклараций об амнистии и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле. Речь шла о деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, валютных операциях с использованием подложных документов и отмывании денег. Он находится под стражей с декабря 2016 г.

Суд нарушений в изъятии декларации бизнесмена не усмотрел. Свою позицию он аргументировал тем, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации. Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали ситуацию опасным прецедентом, создающим угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

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Политика
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Депутаты предложили изолировать глав преступных сообществ от других заключенных

Ведомости
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Депутаты предлагают содержать в тюрьмах глав организованных преступных сообществ (ОПС) отдельно от других заключенных, говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента. С такой инициативой выступили депутаты от «Единой России» – глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители: Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

Согласно законопроекту для содержания таких осужденных могут быть использованы как другие помещения, так и камеры штрафных изоляторов. Содержание в указанных помещениях не будет являться для них наказанием, говорится в законопроекте. По словам Пискарева, по действующему закону отдельно от других заключенных содержатся повторно осужденные за опасные или особо опасные преступления, а также те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы. Однако лидеры ОПС представляют не меньшую общественную опасность, уверен он. «Даже в местах лишения свободы они могут пытаться продолжать вербовать в свою организацию других заключенных, а также пытаться руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами. Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных», – объяснил политик.

В феврале 2019 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за создание ОПС или участие в нем. Речь идет об увеличении штрафов за создание ОПС с 1 млн до 5 млн руб. Василий Пискарев уверен, что изоляция лидеров преступных группировок нужна для эффективной работы этого проекта, сообщает ТАСС. По его словам, отдельно также предлагается содержать подозреваемых и обвиняемых в руководстве ОПС.

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Финансы
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К системе мгновенных переводов Сбербанка подключились банки Таджикистана

Ведомости
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К сервису мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона подключились четыре банка Таджикистана, говорится в сообщении российского банка. Переводы действуют только в одну сторону, т. е. на счета клиентам таджикских банков-партнеров.

Клиенты мобильного приложения «Сбербанк онлайн» уже могут переводить деньги на карты клиентов МДО «Душанбе сити», Коммерцбанк Таджикистана, «Спитамен банк». С октября будут доступны также переводы клиентам «Эсхата банка». Услугой могут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой Android, с конца октября она будет доступна владельцам смартфонов с iOS.

Для перевода нужно открыть в приложении Сбербанка раздел переводов за рубеж и указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его карте. Максимальная сумма перевода – 50 000 руб., комиссия за перевод – 1%. Клиенты Сбербанка смогут переводить деньги в рублях, при зачислении на карту банка-партнера перевод будет сконвертирован в валюту карты.

Ранее к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона подключился «Коммерческий банк Кыргызстан» – он стал первым партнером российского банка из СНГ. Также в систему входят «Тинькофф банк», Совкомбанк, СДМ-банк и др.

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Бизнес
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WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии

Ведомости
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Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, причинами крушения также стали ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания лайнера.

Следователи отказались от комментариев. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре. Представитель Boeing сказал, что компания продолжает сотрудничать с властями Индонезии. По данным WSJ, американские следователи готовятся обнародовать несколько отдельных рекомендаций по безопасности. Речь идет о повышении квалификации пилотов при ручном управлении самолетом, а также ужесточении проверки лайнеров. Кроме этого в конце месяца Национальный совет по безопасности на транспорте США планирует изменить процесс сертификации самолетов, чтобы проверкам подвергались разные типы бортовых систем.

По словам собеседников WSJ, Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обеспокоены тем, что в итоговом отчете следователей «будут чрезмерно подчеркиваться» ошибки в дизайне и сертификации, допущенные FAA. По предварительным данным, у экспертов Национального совета по безопасности на транспорте США серьезных разногласий с индонезийскими властями нет.

Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На его борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор готов создать список распространителей фейковых новостей

Ведомости
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Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и людей, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом говорится в докладе руководителя ведомства Александра Жарова, с которым он выступил на форуме Союза журналистов России «Вся Россия».

«Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков», – говорится в документе. В список ведомство предлагает вносить адреса страниц, на которых опубликована недостоверная информация и ее описание.

Жаров отметил, что проблема распространения фейков общемировая. Ее заложниками, по его мнению, становятся СМИ, которые размещают фейковые новости из-за жесткой конкуренции и сокращения времени на проверку фактов.

В марте президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и в интернете фейковых новостей. Закон предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный штраф для граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб. Сама фейковая информация согласно закону блокируется во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.

С начала действия закона о фейковых новостях в Роскомнадзор поступило 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, на которых такая информация была опубликована, уточнил Жаров. Сейчас она удалена.

Бизнес
Новости

Совладелец Московского речного пароходства решил продать свою долю

Ведомости
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Совладелец Московского речного пароходства (МРП) Александр Плющенко решил продать свою долю на фоне убыточной программы по строительству танкеров, сообщает газета «Коммерсантъ». Речь идет о 33% голосующих акций, уточнил Плющенко в беседе с изданием. Еще 66% принадлежат совладельцу AEON Роману Троценко (российский Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $1,6 млрд).

«Мы начинали программу, рассчитывая, что старый флот будет порезан, но этого не произошло. Проект остановили на седьмом танкере и выставили на продажу», – пояснил Плющенко. Продажа танкеров, по его словам, должна закрыть основной убыток предприятия. Бизнесмен также намерен продать непрофильные активы, в том числе офис на Ленинградском шоссе и порты Серпухов и Кимры.

Троценко не готов выкупить долю Плющенко, поэтому переговоры о ее продаже ведутся на рынке. Свою долю Плющенко оценил в $15–30 млн. Он также изучает возможность разделения активов, отмечает издание. Основные спорные вопросы: цена строящегося круизного лайнера «Петр Великий» и убытки от танкерного проекта.

Московское речное пароходство основано в 1857 г. Предприятие перевозит грузы и пассажиров на внутренних водных путях. На балансе МРП более 150 единиц грузового и более 20 единиц пассажирского флота. В состав пароходства входит «Мостурфлот», «МРП-танкер», порт Серпухов, порт Кимры, Московско-Окское речное пароходство и Международный московский яхтенный порт.

Стиль жизни
Новости

Сериал «Чернобыль» получил три премии «Эмми»

Ведомости
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Сериал компании HBO «Чернобыль», снятый по событиям 1986 г. на Чернобыльской АЭС, получил три награды на церемонии вручения наград в области телевидения «Эмми» в Лос-Анджелесе. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Чернобыль» победил в номинации «Лучший мини-сериал». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях. Мейзин, получая статуэтку, заявил, что посвящает награду всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС, отмечает Hollywood Reporter.

Премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал» получила «Игра престолов». Нынешняя победа для «Игры престолов» в этой номинации четвертая по счету. Сериал также обошел конкурентов в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награду получил Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера. 

Приз за лучшую женскую роль достался британке Джоди Комер, сыгравшей в сериале «Убивая Еву», за лучшую мужскую роль – Билли Портеру («Поза»).

Сериал «Чернобыль» снят американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. В нем пять серий, первая вышла в начале мая. 

Бизнес
Новости

Cтарейшая в мире туристическая фирма прекратила работу

Ведомости
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Старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook прекратила свою деятельность, говорится в сообщении на ее сайте. В нем отмечается, что все поездки и рейсы отменены и все розничные магазины закрыты.

«То, что нам не удалось добиться успеха, вызывает глубокое сожаление у меня и у остальных членов совета директоров. Я хотел бы извиниться перед миллионами наших клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас на протяжении многих лет», – подчеркивается в заявлении гендиректора компании Питера Фанкхауера (цитата по Reuters).

Британское ведомство, регулирующее сферу гражданской авиации (управление гражданской авиации), объявило, что за границей находятся 150 000 клиентов турфирмы – граждан этой страны. В течение двух недель власти намерены вернуть их домой, отмечает ведомство. По данным BBC, это будет крупнейшая репатриация в Великобритании в мирное время.

У Thomas Cook было 22 000 сотрудников по всему миру, в том числе 9000 – в самой Великобритании.

Thomas Cook была основана в 1841 г. предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма. Изначально компания специализировалась на железнодорожных экскурсиях. На момент закрытия в нее входили отели, курорты, а также авиакомпания. Количество ее клиентов составляло 19 млн человек в год в 16 странах, отмечает Reuters.

В последнее время Thomas Cook испытывала финансовые трудности. Сама компания называла различные причины, в частности политические волнения в местах отдыха, таких как Турция, и отказ клиентов от бронирования отпусков из-за Brexit. Как отмечает BBC, помимо этого турфирма столкнулась с такой проблемой, как жесткая конкуренция со стороны онлайн-турагентств и лоукостеров.

Спасти компанию могла сделка на 900 млн фунтов стерлингов с ее крупнейшим акционером (владел долей в 18%) – китайской Fosun, пишет BBC. Банки-кредиторы последней потребовали привлечь еще 200 млн фунтов стерлингов в качестве резервного финансирования, что поставило сделку под сомнение. Thomas Cook безуспешно пыталась вести переговоры с кредиторам и запрашивала помощи у властей Великобритании, но получила отказ и была вынуждена прекратить работу.

Бизнес
Новости

Власти Москвы обязали агрегаторов такси передавать им личные данные водителей

Ведомости
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Мэрия Москвы расширила перечень информации, которую службы заказа такси, включая агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом свидетельствует постановление, подписанное мэром Сергеем Собяниным 10 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Теперь в перечне есть, в частности, информация о номерах полисов ОСАГО автомобилей и персональные данные водителей, в том числе ФИО и номер водительского удостоверения. С 2017 г. агрегаторы и таксопарки уже делятся информацией с московскими властями: они обязаны передавать данные о местоположении такси и номера разрешений на перевозки.

В департаменте транспорта Москвы не ответили на запрос о расширении перечня информации.

Источник «Коммерсанта» в одной из компаний отметил, что новое постановление принято без обсуждения с отраслью, его исполнение потребует от агрегаторов внесения существенных изменений в программное обеспечение и финансовых затрат. По его словам, в конечном итоге эти затраты будут возложены на потребителей. Неясно, что делать, если водитель не согласится на обработку персональных данных, отметил также собеседник газеты.

Крупные онлайн сервисы давно сотрудничают с властями Москвы, сказал представитель пресс-службы «Яндекс.Такси». По его словам, пока неясно, как будет реализован механизм обмена при расширении условий. Представитель группы «Везет» подчеркнул, что у компании есть соглашение с мэрией по передаче данных и что работа по этому соглашению продолжится. У Gett также есть соглашение с правительством Москвы, в этом году обсуждалось заключение нового соглашения с новыми требованиями, сообщил директор компании в России Максим Жаворонков. В «Ситимобиле» и inDriver отказались от комментариев.

В августе заместитель мэра и руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что с начала года в городе на 15% увеличилось число ДТП с участием такси. Причиной может быть загруженность таксистов, которые отрабатывают много заказов и таким образом перерабатывают, предположил он.

Бизнес
Новости

WSJ: ремонт атакованных месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев

Ведомости
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Ремонт подвергшихся атаке месторождений саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco может занять много месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как напоминает издание, руководители Saudi Aramco обещали ранее, что ремонт займет максимум 10 недель.

По словам собеседников WSJ, компания ведет срочные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, предлагая им высокие цены за детали и ремонтные работы. В последние дни менеджеры Saudi Aramco бомбардировали подрядчиков, в частности нефтяную сервисную компанию Baker Hughes, принадлежащую General Electric, телефонными звонками, факсами и электронными письмами с требованием экстренной помощи, говорят источники издания. Из-за атаки и IPO Saudi Aramco, и финансовое благополучие компании, и саудовская экономика оказались в опасности, указывают собеседники.

По словам неназванного саудовского чиновника, нефтяная госкомпания может заплатить сотни миллионов долларов за ремонт месторождений.

В ночь на 14 сентября произошла атака дронов на месторождения саудовской нефтяной госкомпании. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. По мнению властей Саудовской Аравии, к атаке причастен Иран. Иран это отрицает. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы-повстанцы.

О планах провести IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия объявила три года назад. В результате этого первичного размещения должна была появиться самая дорогая в истории публичная компания. В августе этого года, как писала WSJ, Саудовская Аравия вернулась к планам о первичном размещении госкомпании. FT со ссылкой на источники писала, что после атаки саудовские власти пытаются принудить богатейшие семьи страны к участию в IPO Saudi Aramco.

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