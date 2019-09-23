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СКР вновь допросит уже осужденного по «московскому делу» Евгения Коваленко

Следственный комитет России (СКР) намерен продолжить расследование уголовного дела о массовых беспорядках в отношении уже осужденного по «московскому делу» 48-летнего Евгения Коваленко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова. В документах указано, что с таким запросом в суд обратился старший следователь Иван Чибисов. Сейчас Коваленко находится в следственном изоляторе №1.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция против действий избиркомов, отказавшихся регистрировать оппозиционеров кандидатами на выборы в Мосгордуму. По версии следствия, Евгений Коваленко кинул в сотрудника Росгвардии мусорный бак. 4 сентября Мещанский районный суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Сам Коваленко назвал свои действия на акции «жестом отчаяния».

Во время акции протеста, по разным данным, задержаны от 1074 до 1373 человек. По ее итогам было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.