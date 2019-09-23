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Предполагаемый шпион Смоленков объявлен в розыск как пропавший без вести

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого ранее источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, объявлен в розыск как пропавший без вести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

Информация о Смоленкове, которая есть у МВД и Интерпола, может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска, отмечает агентство. Кто именно инициировал розыск – не уточняется.

Смоленков пропал после того, как отправился вместе с женой и тремя детьми в июне 2017 г. на отдых в Черногорию, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Другой источник агентства рассказывал, что родственники семьи Смоленковых обратились в правоохранительные органы после того, как уехавшие перестали выходить на связь. В начале сентября 2017 г. российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» и начали их розыск. Позже установили обстоятельства отъезда Смоленковых в Черногорию, через несколько месяцев после возбуждения уголовное дело об убийстве закрыли.

9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что два года назад американские спецслужбы секретно вывезли из России «ценного агента», работавшего в российском правительстве. В Кремле подтвердили, что Смоленков действительно у них работал, но несколько лет назад его уволили. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что должность Смоленкова не предусматривала прямых контактов с президентом.

Смоленков работал в посольстве России в США, когда послом там был действующий помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, затем в аппарате правительства, а не менее пяти последних лет – главным советником в аппарате Ушакова, говорил «Ведомостям» близкий к спецслужбам источник.