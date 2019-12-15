Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков

На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист. В разные годы был муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге, возглавлял один из районов города, руководил экологическим правозащитным центром «Беллона», был редактором журнала «Экология и право». С 2011 г. входит в правление центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл».