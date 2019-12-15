Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков
Заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков стал председателем партии, он был избран на съезде в ночь на 15 декабря. За Рыбакова проголосовали 69 делегатов, сообщается на сайте «Яблока». Второе место занял руководитель псковского отделения партии Лев Шлосберг (40 голосов), за бывшего председателя Эмилию Слабунову проголосовали 19 человек (третье место).
Всего в выборах участвовали пять кандидатов. Для победы в первом туре необходимо было получить как минимум 67 голосов из 132.
На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист. В разные годы был муниципальным депутатом в Санкт-Петербурге, возглавлял один из районов города, руководил экологическим правозащитным центром «Беллона», был редактором журнала «Экология и право». С 2011 г. входит в правление центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл».
Рыбаков уже выдвигал свою кандидатуру на пост председателя «Яблока» в 2015 г., но тогда занял третье место. На этом же съезде он был избран одним из трех заместителей председателя. Перед президентскими выборами 2018 г. возглавил избирательный штаб партии.
Выступая перед делегатами на съезде, Рыбаков поблагодарил участников летних протестов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и пообещал продолжить бороться за освобождение фигурантов «московского дела».