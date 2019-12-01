Экс-депутат Госдумы Иваненко возглавил столичное отделение «Яблока»

В декабре произойдет также ротация федерального руководства «Яблока» : 13–14 декабря состоится съезд партии. Полномочия избранной в 2015 г. председателем «Яблока» Эмилии Слабуновой истекают. По действующему уставу один человек может занимать должность руководителя партии не более двух сроков (без слова «подряд»). Эту норму в 2015 г. ввели по инициативе сооснователя партии Григория Явлинского, она не позволяет выдвинуть в председатели ни его (был председателем с 1993 по 2008 г.), ни Митрохина (возглавлял партию с 2008 по 2015 г.).