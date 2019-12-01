Экс-депутат Госдумы Иваненко возглавил столичное отделение «Яблока»
Новым председателем московского отделения «Яблока» стал Сергей Иваненко, депутат Госдумы I–III созывов (1993–2003 гг.). Он был избран главой отделения 30 ноября на конференции, сообщается на сайте партии.
До этого московским отделением партии руководил Сергей Митрохин. В июле 2018 г. федеральное бюро «Яблока» приостановило его полномочия. Причиной отстранения стал внутрипартийный конфликт, возникший из-за решения Митрохина поучаствовать в выборах мэра Москвы. Партия посчитала, что его публичные заявления о выдвижении противоречили интересам «Яблока» и наносили ему политический ущерб. Кроме того, кандидатура Митрохина на выборы не была согласована с федеральным руководством партии.
На выборах 8 сентября 2019 г. Митрохин был избран депутатом Мосгордумы.
Выборы нового руководителя московского отделения состоялись спустя 1,5 года после отстранения Митрохина. Кандидатуру Иваненко поддержали 56% делегатов конференции. Голосование было альтернативным: на нем были представлены 15 кандидатов.
В декабре произойдет также ротация федерального руководства «Яблока»: 13–14 декабря состоится съезд партии. Полномочия избранной в 2015 г. председателем «Яблока» Эмилии Слабуновой истекают. По действующему уставу один человек может занимать должность руководителя партии не более двух сроков (без слова «подряд»). Эту норму в 2015 г. ввели по инициативе сооснователя партии Григория Явлинского, она не позволяет выдвинуть в председатели ни его (был председателем с 1993 по 2008 г.), ни Митрохина (возглавлял партию с 2008 по 2015 г.).