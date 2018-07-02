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«Яблоко» отказалось от участия в выборах мэра Москвы

«Яблоко» не будет принимать участие в выборах мэра Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии. В «Яблоке» заявляют, что это произошло из-за конфликта с лидером московского отделения партии Сергеем Митрохиным. По словам представителя партии, Митрохин помешал собрать конференцию, на которой «Яблоко» смогло бы утвердить кандидатом главу Гагаринского муниципального округа Елену Русакову.

Федеральное бюро «Яблока» ранее отменило решение конференции московского отделения партии выдвинуть в мэры Митрохина. В пресс-службе «Яблока» утверждали, что Митрохин нарушил устав и его выдвижение не было согласовано ни федеральным бюро, ни его исполкомом. Лидер московского отделения подал в суд на федеральное бюро. Однако 2 июля Митрохин сообщил, что отказывается от иска, поскольку из-за «крайне враждебной позиции», занятой федеральными органами «Яблока», ему не удалось собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов для участия в выборах.

Митрохин заявлял, что федеральное «Яблоко» «навязывало свой диктат», изначально выдвинув кандидатом «человека, занявшего четвертое место на праймериз». На кандидатуре Русаковой, уступившей на праймериз снявшемуся в пользу Митрохина Якову Якубовичу, настаивала председатель «Яблока» Эмилия Слабунова. Основатель партии Григорий Явлинский поддерживал кандидатуру Митрохина.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г. в единый день голосования. Мосгоризбирком завершает прием документов для выдвижения кандидатов 3 июля.

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