На праймериз демпартии в Айове победил Пит Буттиджич

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов (собраний партийных делегатов) и праймериз (голосований). Победитель получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей последующей избирательной кампании. На последних четырех президентских выборах кандидатами от демократов были как раз те, кто победил на кокусах в Айове.