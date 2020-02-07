На праймериз демпартии в Айове победил Пит Буттиджич
Победителем предварительных выборов кандидата в президенты США от демократической партии в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич. По итогам голосования на всех избирательных участках штата, он опередил сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
Буттиджич получил 26,2% голосов, Сандерс — 26,1%. Элизабет Уоррен, сенатор США от штата Массачусетс, получила 18%, бывший вице-президент США Джо Байден — 15,8%, а Эми Клобучар, сенатор США от штата Миннесота, — 12,3%. «Это фантастические новости», — сказал Буттиджич в эфире телеканала CNN. Он также поздравил Сандерса и его сторонников.
38-летний открытый гей Буттиджич представляет умеренное крыло демократов, в то время как 78-летнего Сандерса, называющего себя социалистом, поддерживают самые левые круги в партии, передает Associated Press. Объявление окончательных результатов выборов задерживалось из-за технических проблем с понедельника, 3 февраля.
Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов (собраний партийных делегатов) и праймериз (голосований). Победитель получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей последующей избирательной кампании. На последних четырех президентских выборах кандидатами от демократов были как раз те, кто победил на кокусах в Айове.