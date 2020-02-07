Пассажирский лайнер экстренно сел на авиабазе «Хмеймим» из-за обстрела Израиля

В начале января украинский лайнер был сбит через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Через несколько дней после крушения власти Ирана объявили, что в самолет по ошибке попали две ракеты, выпущенные иранской системой ПВО.