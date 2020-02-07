Правительство решило упростить процедуру получения гражданства России

По словам депутата Леонида Калашникова, входящего в рабочую группу, в закон «О гражданстве» могут быть внесены и другие изменения. Например, может быть отменено требование о непрерывном проживании на территории России иностранца – соискателя российского гражданства в течение пяти лет. Исключить из закона могут и пункт о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.