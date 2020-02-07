Правительство решило упростить процедуру получения гражданства России
Правительство намерено существенно упростить процедуру получения иностранцами российского гражданства, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующие поправки в закон «О гражданстве РФ» уже почти готовы и могут быть внесены в Госдуму уже в этом месяце. В случае их принятия получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.
О подготовке изменений изданию рассказали собеседники в рабочей группе по реализации концепции государственной миграционной политики. Она была создана в марте 2019 г. распоряжением президента Владимира Путина. Задача этой группы – привлечь в Россию как можно больше новых граждан, от 5 до 10 млн. Пресс-служба правительства подтвердила «Коммерсанту» информацию о готовящихся поправках.
Работа над законопроектом завершается, сказал изданию вице-спикер Госдумы Петр Толстой. После согласования документа с администрацией президента он будет вынесен на рассмотрение депутатов.
«Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать»
По словам депутата Леонида Калашникова, входящего в рабочую группу, в закон «О гражданстве» могут быть внесены и другие изменения. Например, может быть отменено требование о непрерывном проживании на территории России иностранца – соискателя российского гражданства в течение пяти лет. Исключить из закона могут и пункт о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.