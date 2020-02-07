Задержанный замначальника Генштаба назвал дело против себя сфабрикованным

В октябре 2019 г. следствие предъявило Арсланову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ), писал ТАСС. Ему и другим фигурантам вменяется хищение средств при заключении контрактов на модернизацию связи. В декабре арестовали недвижимость генерала и его родственников. Сам он находился под подпиской о невыезде, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.