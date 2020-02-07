Задержанный замначальника Генштаба назвал дело против себя сфабрикованным
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Халил Арсланов, задержанный по делу о хищении 6,7 млрд руб., назвал дело против себя сфабрикованным, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Уголовное преследование он связывает с попыткой дискредитировать высшее руководство Вооруженных сил.
«Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице высшего руководства Вооруженных сил», – сказал он.
Следствие утверждает, что Арсланов симулировал болезнь, чтобы не участвовать в следственных действиях, а также оказывал давление на соучастника по уголовному делу.
В октябре 2019 г. следствие предъявило Арсланову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ), писал ТАСС. Ему и другим фигурантам вменяется хищение средств при заключении контрактов на модернизацию связи. В декабре арестовали недвижимость генерала и его родственников. Сам он находился под подпиской о невыезде, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.