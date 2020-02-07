Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд рублей

Арсланову и другим фигурантам дела «Воентелекома», возбужденного в 2013 г., вменяется хищение средств при заключении контрактов на модернизацию связи. Сумма похищенного, по материалам дела, складывается из около 6,5 млрд руб., присвоенных при закупке цифровых радиостанций «Азарт», и 191 млн руб. аванса, взятого на обслуживание телекоммуникационного оборудования. Следствие предъявило обвинение Арсланову в октябре 2019 г., а в декабре арестовало недвижимость генерала и его родственников, сообщал ТАСС. Арсланов находился под подпиской о невыезде и, по информации источников «Интерфакса», отрицал свою причастность к делу.