Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд рублей
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Халил Арсланов задержан и доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета, сообщил «Ведомостям» источник в органах военной юстиции. Об этом также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, генерал-полковник Арсланов проходит фигурантом по делу о хищении 6,7 млрд руб.
Арсланову предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество), уточнил собеседник «Ведомостей». После допроса Арсланов без конвоя прибыл в 235 гарнизонный военный суд. СКР просит арестовать замначальника Генштаба, передает «РИА Новости» слова следователя в суде.
Арсланову и другим фигурантам дела «Воентелекома», возбужденного в 2013 г., вменяется хищение средств при заключении контрактов на модернизацию связи. Сумма похищенного, по материалам дела, складывается из около 6,5 млрд руб., присвоенных при закупке цифровых радиостанций «Азарт», и 191 млн руб. аванса, взятого на обслуживание телекоммуникационного оборудования. Следствие предъявило обвинение Арсланову в октябре 2019 г., а в декабре арестовало недвижимость генерала и его родственников, сообщал ТАСС. Арсланов находился под подпиской о невыезде и, по информации источников «Интерфакса», отрицал свою причастность к делу.
В январе Министерство обороны отозвало иск о компенсации ущерба к Арсланову. Представитель военного суда, где рассматривалось дело Арсланова, говорил, что руководство Минобороны позже примет решение, заявлять новый иск или нет. Один из фигурантов дела, полковник Павел Кутахов, расторг соглашение о сотрудничестве со следствием и отказался от показаний в отношении Арсланова, сообщал в феврале «Коммерсантъ» по материалам допроса Кутахова. Военная разведка ФСБ и Главное управление экономической безопасности МВД России считают, что Кутахов и другие фигуранты отказались от показаний из-за давления, отмечают источники «Коммерсанта».