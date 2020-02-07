Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по обвинению в мошенничестве
235-й гарнизонный военный суд арестовал до 7 апреля замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халила Арсланова по обвинению в мошенничестве, передает ТАСС. Арсланова взяли под стражу в зале суда.
Следствие настаивало на аресте генерал-полковника из-за оказываемого им давления на фигурантов дела, свидетелей и подчиненных. В суде следователь заявил, что Арсланов запугивал подчиненных и угрожал им увольнением. Ранее он симулировал заболевание для продления ему срока нахождения в военном госпитале, сказал следователь. Арсланов побуждал руководителя первого управления Главного управления связи Минобороны Александра Оглоблина не сотрудничать со следствием и отказаться от дачи показаний, утверждал следователь.
Сам Арсланов в суде заявил о готовности оказать содействие следствию. Свою вину он не признал.
В октябре прошлого года Арсланову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК). Ему и другим фигурантам дела вменяется хищение 6,7 млрд руб. при заключении контрактов на модернизацию связи. В декабре 2019 г. суд арестовал недвижимость генерала и его родственников. Сам он находился под подпиской о невыезде по состоянию здоровья, сообщил Следственный комитет.