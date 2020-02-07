Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по обвинению в мошенничестве

Следствие настаивало на аресте генерал-полковника из-за оказываемого им давления на фигурантов дела, свидетелей и подчиненных. В суде следователь заявил, что Арсланов запугивал подчиненных и угрожал им увольнением. Ранее он симулировал заболевание для продления ему срока нахождения в военном госпитале, сказал следователь. Арсланов побуждал руководителя первого управления Главного управления связи Минобороны Александра Оглоблина не сотрудничать со следствием и отказаться от дачи показаний, утверждал следователь.