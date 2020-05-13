Козак рассказал о переговорах в Берлине по Украине

По его словам, они прошли «конструктивно, в деловом ключе». «Достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях», – сказал Козак в эфире «России 24». Он также отметил, что прошедшие консультации «дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров в нормандском формате и в контактной группе».