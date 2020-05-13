Козак рассказал о переговорах в Берлине по Украине
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак рассказал о прошедших в Берлине переговорах, связанных с решением конфликта на востоке Украины.
По его словам, они прошли «конструктивно, в деловом ключе». «Достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях», – сказал Козак в эфире «России 24». Он также отметил, что прошедшие консультации «дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров в нормандском формате и в контактной группе».
Германия пригласила Козака для того, чтобы тот установил личный контакт с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщал источник «РИА Новостей». Переговоры должны были пройти в двустороннем формате.
Бывший вице-премьер Козак курирует вопросы, связанные с украинской политикой, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 февраля. Позднее помощник президента Владислав Сурков, который отвечал за вопросы Украины, оставил свой пост. Козак с 2014 г. состоит в санкционном списке ЕС из-за совершения действий, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины.