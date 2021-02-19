Песков прокомментировал возможный ввод новых санкций по «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Bloomberg о возможном введении санкций против российских компаний и лиц, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2».
«Мы надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что еще неизвестно, о каких санкциях именно идет речь.
По данным четырех источников Bloomberg, знакомых с вопросом, США, скорее всего, пока не будут вводить санкции против немецких компаний, связанных с газопроводом, потому что президент Джо Байден стремится остановить проект, не разрушая отношения с Германией. Собеседники агентства отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен против введения санкций в отношении компаний или лиц из ФРГ. По его мнению, гораздо важнее найти дипломатическое решение проблемы.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась.