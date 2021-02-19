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Песков прокомментировал возможный ввод новых санкций по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Bloomberg о возможном введении санкций против российских компаний и лиц, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2».

«Мы надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что еще неизвестно, о каких санкциях именно идет речь.

По данным четырех источников Bloomberg, знакомых с вопросом, США, скорее всего, пока не будут вводить санкции против немецких компаний, связанных с газопроводом, потому что президент Джо Байден стремится остановить проект, не разрушая отношения с Германией. Собеседники агентства отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен против введения санкций в отношении компаний или лиц из ФРГ. По его мнению, гораздо важнее найти дипломатическое решение проблемы. 

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась. 

Ранее по теме: Bloomberg сообщил о новом санкционном списке США по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных