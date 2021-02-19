Песков прокомментировал возможный ввод новых санкций по «Северному потоку — 2»

По данным четырех источников Bloomberg, знакомых с вопросом, США, скорее всего, пока не будут вводить санкции против немецких компаний, связанных с газопроводом, потому что президент Джо Байден стремится остановить проект, не разрушая отношения с Германией. Собеседники агентства отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен против введения санкций в отношении компаний или лиц из ФРГ. По его мнению, гораздо важнее найти дипломатическое решение проблемы.