NYT: боевые действия на Украине могут остановиться на полгода
Приостановка конфликта на Украине может растянуться на шесть месяцев из-за холодов, сообщила газета The New York Times со ссылкой прогнозы источников.
По мнению собеседников газеты, зима приведет к замедлению военного наступления с обеих сторон, а пауза может длиться до полугода.
«Дождь и мягкий грунт в конце ноября замедлят передвижение военных. Затем, когда температура упадет и земля замерзнет, танкам и грузовикам будет легче передвигаться», — пишет NYT.
С вынужденной паузой конфликт вступит в новую фазу, говорится в статье. По мнению официальных лиц США, Россия может усилить атаки на инфраструктурные объекты, а Киев, как считают аналитики, может развернуть «скрытую кампанию, призванную показать способность нанести ответный удар даже на территории России».
Ожидается, что во время приостановки боевых действий обе стороны проведут переподготовку войск и подготовятся к новому наступлению в феврале.
«Для Украины зимние условия усложнят логистику обычных операций по освоению территории, а отсутствие растительности и других укрытий сделает наступление с ограниченной бронетехникой рискованным», — заявили аналитики.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.