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NYT: боевые действия на Украине могут остановиться на полгода

Ведомости

Приостановка конфликта на Украине может растянуться на шесть месяцев из-за холодов, сообщила газета The New York Times со ссылкой прогнозы источников.

По мнению собеседников газеты, зима приведет к замедлению военного наступления с обеих сторон, а пауза может длиться до полугода.

«Дождь и мягкий грунт в конце ноября замедлят передвижение военных. Затем, когда температура упадет и земля замерзнет, ​​танкам и грузовикам будет легче передвигаться», — пишет NYT.

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С вынужденной паузой конфликт вступит в новую фазу, говорится в статье. По мнению официальных лиц США, Россия может усилить атаки на инфраструктурные объекты, а Киев, как считают аналитики, может развернуть «скрытую кампанию, призванную показать способность нанести ответный удар даже на территории России».

Ожидается, что во время приостановки боевых действий обе стороны проведут переподготовку войск и подготовятся к новому наступлению в феврале.

«Для Украины зимние условия усложнят логистику обычных операций по освоению территории, а отсутствие растительности и других укрытий сделает наступление с ограниченной бронетехникой рискованным», — заявили аналитики.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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