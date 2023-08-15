ФСБ задержала передававшего Украине сведения о военных грузах жителя Крыма

9 августа ФСБ сообщила о задержании в Крыму гражданина РФ, который в июне по заданию украинских спецслужб подорвал газопровод в местном поселке Кореиз. Задержанный совершил преступление с помощью самодельного взрывного устройства, которое было передано ему через тайник. По версии следствия, мужчина был завербован в июне 2022 г. в Павлограде Днепропетровской области, где он прошел разведывательно-диверсионную подготовку.