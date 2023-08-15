ФСБ задержала передававшего Украине сведения о военных грузах жителя Крыма
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который передавал украинским спецслужбам информацию о военных грузах, которые формировались и следовали через территорию Крыма в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил сайт спецслужбы.
«Фигурант подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), суд отправил его под стражу.
9 августа ФСБ сообщила о задержании в Крыму гражданина РФ, который в июне по заданию украинских спецслужб подорвал газопровод в местном поселке Кореиз. Задержанный совершил преступление с помощью самодельного взрывного устройства, которое было передано ему через тайник. По версии следствия, мужчина был завербован в июне 2022 г. в Павлограде Днепропетровской области, где он прошел разведывательно-диверсионную подготовку.
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на фоне спецоперации России на Украине появились новые террористические угрозы со стороны спецслужб Украины. По данным НАК, с февраля 2022 г. в России было предотвращено 188 террористических преступлений. В большинстве случаев их подготовкой занимались молодые люди, «имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков», уточнили в комитете.