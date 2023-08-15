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ФСБ задержала передававшего Украине сведения о военных грузах жителя Крыма

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который передавал украинским спецслужбам информацию о военных грузах, которые формировались и следовали через территорию Крыма в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил сайт спецслужбы.

«Фигурант подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), суд отправил его под стражу.

9 августа ФСБ сообщила о задержании в Крыму гражданина РФ, который в июне по заданию украинских спецслужб подорвал газопровод в местном поселке Кореиз. Задержанный совершил преступление с помощью самодельного взрывного устройства, которое было передано ему через тайник. По версии следствия, мужчина был завербован в июне 2022 г. в Павлограде Днепропетровской области, где он прошел разведывательно-диверсионную подготовку.

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Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на фоне спецоперации России на Украине появились новые террористические угрозы со стороны спецслужб Украины. По данным НАК, с февраля 2022 г. в России было предотвращено 188 террористических преступлений. В большинстве случаев их подготовкой занимались молодые люди, «имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков», уточнили в комитете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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