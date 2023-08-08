Бортников с Бастрыкиным обсудили новые угрозы и их профилактику

В этом году к работе с молодежью по предотвращению подобных преступлений подключились все силовые ведомства страны. Общественный совет при МВД России в конце июля на заседании президиума пришел к выводу, что для повышения эффективности профилактики нужно подключать к работе психологов. Замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Вадим Гайдов отмечал, что в настоящий момент наблюдается рост количества диверсий, совершаемых подростками.