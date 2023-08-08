Бортников с Бастрыкиным обсудили новые угрозы и их профилактику

Бортников с Бастрыкиным обсудили новые угрозы и их профилактикуСиловые ведомства объединились в борьбе против идеологии терроризма
Национальный антитеррористический комитет 8 августа под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова провел заседание по вопросам противодействия идеологии терроризма. Члены комитета обеспокоены новыми угрозами, которые сформировались на фоне проведения специальной военной операции на Украине, и намерены выработать меры.
Бортников отметил, что в ходе реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма за четыре последних года уже выстроилась система мер по защите населения от пропагандистского воздействия международных террористических организаций, внедрены новые методы профилактической работы. Директор ФСБ признает, что спецоперация сформировала новый пласт угроз, исходящих, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований.
«При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы», – говорится в сообщении по итогам заседания НАК.
В ведомстве также рассказали, что с 2019 г. Роскомнадзор при помощи правоохранителей заблокировал 67 000 и удалил 334 000 террористических материалов в интернете.
Но главное, что с начала вооруженного конфликта в России было предотвращено 188 террористических преступлений. ФСБ установила, что их подготовкой под воздействием радикальных идей занимались «молодые люди с низкими моральными качествами, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков».
Бастрыкин, в свою очередь, доложил об особом фокусе Следственного комитета (СК) на борьбу с террористическими настроениями в подростковой среде «через воспитание чувства патриотизма и уважения к морально-нравственным ценностям и традициям». По его словам, следователи и руководители следственных органов СК регулярно выезжают в учебные заведения и иные организации, где проводятся лекции и круглые столы.
Учитывая новые угрозы, председатель СК поручил по итогам заседания проработать дополнительные меры по защите населения от пропагандистского влияния и идеологического воздействия террористических организаций.
В заключение Бортников также заявил о необходимости повышения эффективности всех органов власти и образовательных организаций в формировании неприятия молодежью идей терроризма, неонацизма, массовых убийств.
12 апреля 2023 г. на прошлом заседании НАК, которое проходило в закрытом режиме, Бортников уже рассказывал, что в условиях военной операции украинские спецслужбы и Запад развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку молодых россиян. По данным НАК, с февраля 2022 г. на территории России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись именно молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние.
Согласно данным портала правовой статистики Генпрокуратуры, за 2022 г. в России выявлено 992 лица, совершивших преступления террористического характера. Для сравнения: в 2010 г. таких лиц было выявлено 402.
В этом году к работе с молодежью по предотвращению подобных преступлений подключились все силовые ведомства страны. Общественный совет при МВД России в конце июля на заседании президиума пришел к выводу, что для повышения эффективности профилактики нужно подключать к работе психологов. Замначальника главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Вадим Гайдов отмечал, что в настоящий момент наблюдается рост количества диверсий, совершаемых подростками.