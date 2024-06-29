МВФ потребовал изменить Таможенный кодекс Украины для борьбы с коррупцией
Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум МВФ.
«Киеву необходимо привести таможенные операции в соответствие с законодательством Евросоюза, укрепить добросовестность персонала и ввести прозрачный процесс найма сотрудников», – сказано в меморандуме.
Отмечается, что Украине нужно бороться с коррупцией, чтобы сохранить приток миллиардов долларов международной финансовой помощи. Усилия по борьбе со взяточничеством также необходимы для потенциального вступления страны в ЕС и НАТО.
Стране также следует провести оптимизацию налоговых льгот в связи с необходимостью увеличения доходов бюджета, мобилизацию внутренних доходов, либерализацию валютного контроля, смягчить денежно-кредитную политику и обеспечить сохранение Центробанком резервов на уровне $28,8 млрд.
К концу сентября Киев должен впервые провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), аудиторы будут отобраны международными партнерами. Его результаты будут использованы для повышения подотчетности и операционной эффективности бюро.
28 июня исполнительный совет МВФ одобрил выделение $2,2 млрд на поддержку бюджета Украины после завершения четвертого пересмотра четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд.
Фонд скорректировал в сторону понижения прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5-3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылается на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта.
21 марта совет МВФ одобрил кредитный транш для Украины в размере $880 млн. Отмечалось, что средства направят на поддержку бюджета страны.