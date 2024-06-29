МВФ потребовал изменить Таможенный кодекс Украины для борьбы с коррупцией

Фонд скорректировал в сторону понижения прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5-3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылается на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта.