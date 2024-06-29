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МВФ потребовал изменить Таможенный кодекс Украины для борьбы с коррупцией

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум МВФ.

«Киеву необходимо привести таможенные операции в соответствие с законодательством Евросоюза, укрепить добросовестность персонала и ввести прозрачный процесс найма сотрудников», – сказано в меморандуме.

Отмечается, что Украине нужно бороться с коррупцией, чтобы сохранить приток миллиардов долларов международной финансовой помощи. Усилия по борьбе со взяточничеством также необходимы для потенциального вступления страны в ЕС и НАТО.

Стране также следует провести оптимизацию налоговых льгот в связи с необходимостью увеличения доходов бюджета, мобилизацию внутренних доходов, либерализацию валютного контроля, смягчить денежно-кредитную политику и обеспечить сохранение Центробанком резервов на уровне $28,8 млрд.

К концу сентября Киев должен впервые провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), аудиторы будут отобраны международными партнерами. Его результаты будут использованы для повышения подотчетности и операционной эффективности бюро.

28 июня исполнительный совет МВФ одобрил выделение $2,2 млрд на поддержку бюджета Украины после завершения четвертого пересмотра четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд.

Фонд скорректировал в сторону понижения прогноз роста ВВП Украины на 2024 г. до диапазона 2,5-3,5% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,2%. МВФ ссылается на ухудшение настроений потребителей и бизнеса в связи с ходом развития украинского конфликта.

21 марта совет МВФ одобрил кредитный транш для Украины в размере $880 млн. Отмечалось, что средства направят на поддержку бюджета страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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