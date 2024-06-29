Глава МВД Сербии: напавший на полицейского с арбалетом мог быть ваххабитом
Предварительно, напавший на полицейского с арбалетом у посольства Израиля в Сербии являлся членом ваххабитского движения. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич в ходе телефонного разговора с послом Израиля в Сербии Яхелем Виланом.
Дачич сообщил, что, скорее всего, нападавший был гражданином Сербии. По словам министра, в Белграде и по всей Сербии приняты усиленные меры безопасности.
В свою очередь посол Вилан выразил сожаление по поводу инцидента и отметил, что ценит решение о принятии мер безопасности. Полицейскому он пожелал скорейшего выздоровления.
Нападение на полицейского, охранявшего посольство Израиля в Сербии, произошло около 11:00 (12:00 мск) 29 июня. Полицейский был ранен в шею из арбалета. Нападавший был ликвидирован. Правоохранителя доставили в больницу для операции по извлечению из шеи стрелы. После инцидента в Сербии усилили меры безопасности.