Глава МВД Сербии: напавший на полицейского с арбалетом мог быть ваххабитом

Нападение на полицейского, охранявшего посольство Израиля в Сербии, произошло около 11:00 (12:00 мск) 29 июня. Полицейский был ранен в шею из арбалета. Нападавший был ликвидирован. Правоохранителя доставили в больницу для операции по извлечению из шеи стрелы. После инцидента в Сербии усилили меры безопасности.