Байден заявил об уверенном выполнении задач на посту президента США
Президент США Джо Байден заявил, что не выдвигался бы на выборы главы государства, если бы не верил «всем сердцем и душой», что он может «делать свою работу». Реплика американского лидера прозвучала на мероприятии по сбору средств на его предвыборную кампанию в Нью-Йорке.
«Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп – подлинная угроза нашей стране», – сказал Байден (цитата по «РИА Новости»).
29 июня издание Axios писало, что Байден может отказаться от гонки за пост президента США, если так решат его близкие родственники и советники. По утверждению авторов материала, единственными, кто принимает решение по кандидатуре Байдена, якобы являются его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери, друг Тед Кауфман и небольшая группа советников Белого дома.
27 июня (ночью 28 июня мск) на телеканале CNN состоялись первые президентские дебаты с участием Байдена и Трампа. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ писали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.
28 июня на митинге в Северной Каролине Байден заявил, что плохо провел дебаты с Трампом, но намерен победить его на президентских выборах в ноябре.