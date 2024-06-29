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Байден заявил об уверенном выполнении задач на посту президента США

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что не выдвигался бы на выборы главы государства, если бы не верил «всем сердцем и душой», что он может «делать свою работу». Реплика американского лидера прозвучала на мероприятии по сбору средств на его предвыборную кампанию в Нью-Йорке.

«Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп – подлинная угроза нашей стране», – сказал Байден (цитата по «РИА Новости»).

29 июня издание Axios писало, что Байден может отказаться от гонки за пост президента США, если так решат его близкие родственники и советники. По утверждению авторов материала, единственными, кто принимает решение по кандидатуре Байдена, якобы являются его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери, друг Тед Кауфман и небольшая группа советников Белого дома.

27 июня (ночью 28 июня мск) на телеканале CNN состоялись первые президентские дебаты с участием Байдена и Трампа. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ писали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.

28 июня на митинге в Северной Каролине Байден заявил, что плохо провел дебаты с Трампом, но намерен победить его на президентских выборах в ноябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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